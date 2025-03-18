2025蘭展競賽「愛德華王子」獲大獎花殊榮　「蘭嶼山行」奪冠

▲來自全球17個國家共200位專業評審評選出全場總冠軍「愛德華王子」；此外，學生組景觀競賽由國立中興大學師生「蘭嶼山行」奪冠，國際景觀競賽則由泰國拔得頭籌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣國際蘭展除主題館令人目不暇給的蘭花景觀，愛蘭人士的必賞的重點區域非競賽館莫屬，今年徵集超過1500株來自全台頂尖蘭花培育者的精選蘭花，由來自全球17個國家共200位專業評審評選出全場總冠軍「愛德華王子」；此外，學生組景觀競賽由國立中興大學師生「蘭嶼山行」奪冠，國際景觀競賽則由泰國拔得頭籌。

市長黃偉哲表示，每年蘭展都收集許多不同的蘭花，不論是單株的銘品蘭花，還是由各種顏色、品種搭建的景觀，都能讓參觀民眾大飽眼福。台灣在國際上享有蘭花王國的美名，台南更是全台蘭花最大產區，每年競賽評選都備受矚目，今年收花逾1500株，還有來自全球各國團隊及台灣本島學生發揮創意的蘭花景觀，歡迎全國民眾把握最後一週，到台灣國際蘭展會場欣賞這場蘭花盛會，評選出自己心目中的大獎花。

台灣蘭花產銷發展協會（以下簡稱蘭協）指出，本屆大獎花「愛德華王子」，是蘭農陳政穎培育，由仙履蘭之王與仙履蘭之后交配所孕育的子代，歷經5年悉心栽培，去年首次開花便奪得2024年世界蘭展分組冠軍，經過一年休生養息後植株更加壯碩。本次開花三梗八朵四苞，花型大而圓整，花瓣寬闊，其伸展度非常理想，整體協調性堪稱完美，是一株不可多得的好花，深得許多評審青睞，一舉榮獲本次大展全場總冠軍之殊榮，實至名歸。

而全國盃青農教育蘭花景觀布置競賽舉行至今已是第六屆，學生景觀布置不僅是一場競賽，更是藉由設計搭配、實踐創新的過程，讓學生對台灣有更進一步的認識。蘭協說明，本次共有18組師生入選，以蘭花景觀布置表達對台灣文化的獨特詮釋，其中以國立中興大學黃盟元老師帶領的團隊獲得評審青睞，作品「蘭嶼山行」以台灣蘭花為主軸，形成一座一座的高山象徵台灣島地形，更展現出台灣蘭花王國的美名。

蘭協表示，國際景觀布置則由泰國團隊奪得金牌，總面積達100平方公尺，各色蘭花層層交疊，展現出大自然的完美和諧、生生不息，同時傳達出設計者對環境保護的重視，期望透過作品喚起大眾愛護自然的意識。本次景觀布置邀請全球各地的團隊參與，包括越南、印尼、日本、德國等等，分散於生活館及主題館，展現不同蘭花的各式美妙姿態。