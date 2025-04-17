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學童站斑馬線「舉手20多秒」10車全不讓　桃園警出手了

記者沈繼昌／桃園報導

知名網紅Cheap今（17）日在臉書PO出一段影片，桃園市2名小學生在桃園區龍安街打算走斑馬線過馬路時，站在行人道中線舉手示意約30秒，結果往來車流居然無人停車，網紅痛斥「這些大人是怎麽做到這麼冷血，就像他們是透明人」。對此，桃園警分局指出，依照道路交通管理處罰條例規定，不暫停禮讓行人先行通過者，將處新台幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，警方將過濾分析車號，通知查證如違規屬實，將進行告發。

▲知名網紅Cheap今天在臉書PO文指出，桃園市昨天傍晚有2名小學生放學經過桃園區龍安街時，舉手示意約30秒居然無人停車，質疑這個社會是多冷血。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲知名網紅Cheap今天在臉書PO文指出，桃園市昨天傍晚有2名小學生放學經過桃園區龍安街時，舉手示意約30秒居然無人停車，質疑這個社會是多冷血。（圖／翻攝自Cheap臉書）

網紅Cheap上傳臉書的影片，指這段影片拍攝於昨天下午5時26分，兩名小學生乖乖走在行人穿越道上，還是教科書級別的「舉手過馬路」，結果對向車輛一輛接一輛，沒人停、沒人讓，就像他們是透明的…一條馬路竟然成了「過不去的關卡」，不是因為紅燈，而是因為這個社會的冷漠….這些大人是怎麼做到這麼冷血的。

多位網友紛紛留言「行人地獄不是叫假的，都講了多少年，還是沒有改變，人民素質真的是…」、「舉手舉成這樣，都沒有人要讓…」。

▲網紅Cheap在臉書PO文，桃園市2名小學生昨天放學行經桃園區龍安街行人穿越道中線，舉手示意然無人停車。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲網紅Cheap在臉書PO文，桃園市2名小學生昨天放學行經桃園區龍安街行人穿越道中線，舉手示意然無人停車。（圖／翻攝自Cheap臉書）

桃園警分局交通組組長林健祥指出，依照道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，因而肇事致人受傷或死亡者，處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

桃園警分局統計，今年1至4月合計告發駕車不停讓行人違規多達1724件，警方將持續加強取締力道，導正駕駛人觀念確保行人安全；此外，根據臉書影片中相關車輛，警方將過濾分析車號，通知查證如違規屬實，將進行告發，以嚴正執法。

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