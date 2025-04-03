川普對台徵32%關稅　蘇俊賓揭民主價值被丟棄：此時還要搞罷免？

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／記者沈繼昌攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國對等關稅細節正式落地，所有國家都面臨10％的基準關稅，台灣更被加徵32％，桃園市副市長蘇俊賓今（3日）對此表示，美國總統川普已直白地告訴全世界，過往美國標榜的普世價值，對於其他國家的民主、人權、貧窮、多元文化的關懷，在民主國家的標竿執政者眼中，已經正式被丟棄，不再是美國最核心關切的項目，因此面對風險，台灣內部更應該要團結，靜下來想想國家解決之道，這時激化朝野、人民對立的各種罷免行動，究竟是不是此時台灣人民最需要的？

美國對等關稅細節正式落地，台灣名列全球第四，美國總統川普宣布對台課徵32%之對等關稅，儘管他再次提及台積電赴美設廠可避免關稅，不過如伺服器、筆電等ICT產品將受到衝擊。

蘇俊賓指出，川普總統剛剛公布了「對等關稅」，對台灣的關稅高達32%，這對台灣而言是一個高度危機。相較於其他國家，對英國、新加坡、巴西、澳洲等國的關稅僅為基礎的10%，韓國25%、日本24%、歐盟20%、印度26%、馬來西亞24%、菲律賓17%。重災區除了台灣，中國大陸的關稅也達34%，而台灣許多科技業部署的東南亞製造基地，如越南46%、泰國36%，同樣是重災區。

蘇俊賓續指，川普認為，美國在幾十年來的全球化過程中一直是被剝削的「委屈」角色，雖然這與許多經濟、社會、環境學者的看法不同，但這些政策有其論述基礎並擁有支持的民眾。這些行為不僅影響全球，也將直接影響台灣。台灣的核心產業，尤其是對美國的科技、工業主流產品輸出，會受到多大衝擊？是否會如川普所願，核心關鍵的產業全部出走台灣進駐美國？如果不是，未來沒有出走的產業又該如何自處？非美國的科技、工業產業國家之間的合作關係是否會改變？是否會產生新的市場秩序和合作關係？台灣是否可以積極尋求其他國家的合作？

蘇俊賓直言，全球關稅將不可避免地引發通貨膨脹，通貨膨脹的最大受害者將是貧富差距拉大下的弱勢群體。政府是否已經準備好應對這一挑戰？在新的國際關係變動中，台灣在國際上的關係是否依然牢不可破，還是該發揮彈性與迂迴空間，尋求其他合作方式？每個民主國家，當然會選擇最符合自己核心利益的政策，但川普總統已經明言，過往美國強調的普世價值，對其他國家的民主、人權、貧窮及多元文化的關懷，已不再是美國的核心關切，而現在，台灣只能依賴自己。

蘇俊賓說，面對中共軍演，民進黨、國民黨、民眾黨皆表達批判與反對態度。無論各黨政策立場如何，這是再自然不過的事情。面對風險，台灣內部更應該團結，靜下來思考國家應對之道，此時激化朝野、人民對立的各種罷免行動，是否還是人民最需要的？