全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

▲蘇俊賓幸運之箭加持，全原運桃園隊完成5連霸傲人成績。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

114年全國原住民運動會圓滿落幕，桃園市代表隊以43金、45銀、44銅的成績奪得132面獎牌，不僅創下歷史新高，更是連續五度蟬聯總錦標冠軍。桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文，提及他在全原運桃園隊授旗典禮時，為鼓舞士氣，承諾將為破紀錄選手加碼獎項。

▲蘇俊賓手繪全原運女將奪牌時刻。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

賽後，蘇俊賓信守承諾，花了一週時間，手繪本次刷新大會成績的女子鐵餅、女子400公尺及1600公尺接力賽等4項奪牌精彩時刻，向努力不懈的桃園女將致敬。蘇俊賓表示，今年原住民運動會出師授旗前特別有去瞭解上一屆賽事情況，他發現雖然桃園已成功四連霸，但並沒有任何破紀錄獎項。

當時他特別拿出幸運之箭鼓勵大家，今年除了挑戰五連霸，也要來破紀錄！如果有人破紀錄，他就來加碼傳說中的「副市長獎」。比賽期間，原民局頻頻傳來捷報。桃園隊一路保持領先，更陸續打破大會紀錄，最終，共刷新4項紀錄。

其中，簡天愛以46.34公尺擲出女子鐵餅新標竿；劉妍瑾以56.08秒改寫女子400公尺大會紀錄；女子組1600公尺接力由吳莠寧、風如芯、黃郁庭、劉妍瑾合力跑出3分51秒31的佳績；青少年女子組1600公尺接力則由芎佳霓、余艾岑、洪承林、王宇喬共同創下4分04秒68的新紀錄。

▲蘇俊賓手繪全原運女將奪牌時刻。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓說，114年全原運桃園隊，竟破了四項紀錄，更重要的是，我需要畫10個人。每天晚上利用睡前的零碎時間，這4張小卡耗費他5個晚上才完成，但他充滿喜悅地表示：「這是我的小小心意，獻給青春年華的你們，希望你們永遠記得這精彩的一刻，成為人生未來遇到挫折，也能夠支持下去的能量。」

貼文一出，立刻引發網友熱烈迴響並留言: 「蘇副的幸運之箭加持之下，桃園市代表隊完成了5連霸的傲人成績。」、「太傳神了！說到做到！」、「希望商借這支幸運之箭，參加射箭比賽可以箭箭射中紅心」也有人說：「或許就是這樣的加碼，激發了選手們的潛能」，蘇俊賓也幽默地回答說，結果是激發自己的潛能。