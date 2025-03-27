　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對衛福部提出「健康台灣深耕計畫」報告提出建議。（圖／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對衛福部提出「健康台灣深耕計畫」報告提出建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（27）日出席行政院會，針對衛福部提出「健康台灣深耕計畫」，總經費近500億元報告時指出，龐大經費如沒有精準提升第一線醫護人員工作條件與就業意願，醫護能量不足造成醫療缺口將越來越大。辦理計劃應積極納入各部會在地方推動照護體係，如客委會「伯公照護站」、原民會「文化健康站」、農業部「農村綠色照顧站」與各關懷據點，若能與計劃中的智慧醫療資源整合並降低大型醫療院所負擔，醫療資源將可更加精準、有效分配。

衛福部今天於行政院會提出「健康台灣深耕計畫」專題報告，聚焦在優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療以及落實社會責任與醫療永續四大主軸。

蘇俊賓在院會上表示，現今護理人才流失已成為全國醫療體系的嚴肅課題，近年來護理人員離職率逐年提高，從2021年的10.13%、2022年的11.73%持續提高到2023年的12.6%，這些都是關鍵資訊，也是計劃成效重要指標。比較遺憾的是去年底衛福部「護助e起來」平台已把近5年護理人員空缺率及離職率統計資料下架，說明是因衛服部自2023年開始推動三班護病比標準，空缺率估算標準不同無法比較。蘇俊賓認為，不只是要定期公布相關資訊，也應該把這指標作為計劃的成效依據。

此外，蘇俊賓以全國護理人員總數約19.3萬人估算，若參考2023年離職率計算，離職人數超過2.4萬人，這樣流失的服務能量，對應的是民眾對於醫療資源的需求卻是逐年攀升，全國自2021年至2023年的住院人次增加了12%；門診人次也每年增加約0.6%，供需顯已失衡。優質的環境與留住人才是重中之重，計劃開放各醫學單位提案爭取資源，應確認是否具體改善醫護環境。

蘇俊賓以桃園市為例，這些各部會照護據點每年服務超過356萬人次，遠高於桃園一年看診人數220萬人次。這些據點雖不屬於傳統醫療體系，卻接觸到大量有醫療或照護需求民眾，若能透過資源整合與政策支持，讓基層照護據點發揮更大效益，在地第一線若能解決一成醫療需求，就能減緩醫院門診和住院人數持續增加壓力，在醫護負擔合理情況下，才能留住護理人才。呼籲中央不應將「健康台灣深耕計畫」與既有政策切割，應積極整合跨部門資源，強化醫療體系與社區照護的連結，讓醫療服務更具效率。

針對蘇俊賓建議，行政院長卓榮泰則回應，各領域醫事人員都能夠得到挹注和妥善配置，目前建立的現有機制，醫療、及健康照護的部分，應該持續運作，並能複製推廣以達到永續深耕的政策目的。

 【更多新聞】

桃園議會國民黨團反罷免、反廢死　籲綠營適可而止

民進黨桃園市議會成立「民主連署站」　全面支援罷免6藍委

妙齡女買飲料！男同事背後狂刺3刀險奪命　疑單戀釀血案

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／麗寶集團驚爆內線交易　名軒開發董座等10人遭約談
小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？
快訊／高雄風景區落水！　女無呼吸心跳
詐騙董事長50億！她爽買精品包、LV腳踏車
快訊／台中驚傳銀樓搶案！　歹徒逃了
ChatGPT再升級！製作「專屬LINE貼圖」只要5分鐘　4

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電桃園區處邀大用戶座談　聚焦深度節能與移轉夜尖峰用電

行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

台東翁大雨中迷途　暖警伸援手助他返家與妻團圓

徵才、植樹、公益三合一　雲林水林鄉廟口文化融入就業活動

民進黨桃園市議會成立「民主連署站」　全面支援罷免6藍委

台電嘉義區處助用戶降低電費支出　共同推動深度節能

台電屏東區處推動深度節能　大用戶集體行動降低電費

嘉義縣舉辦安全研習　預防兒童事故傷害能力

台南青年公共參與行動計畫開跑　最高10萬行動金助青年實踐創意

民雄頭橋產業園區理事長交接　嘉義縣市生活圈產業合作再升級

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

台電桃園區處邀大用戶座談　聚焦深度節能與移轉夜尖峰用電

行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

台東翁大雨中迷途　暖警伸援手助他返家與妻團圓

徵才、植樹、公益三合一　雲林水林鄉廟口文化融入就業活動

民進黨桃園市議會成立「民主連署站」　全面支援罷免6藍委

台電嘉義區處助用戶降低電費支出　共同推動深度節能

台電屏東區處推動深度節能　大用戶集體行動降低電費

嘉義縣舉辦安全研習　預防兒童事故傷害能力

台南青年公共參與行動計畫開跑　最高10萬行動金助青年實踐創意

民雄頭橋產業園區理事長交接　嘉義縣市生活圈產業合作再升級

高雄「蛋黃中的蛋黃」發威　在地：1產品有錢也買不到

台電桃園區處邀大用戶座談　聚焦深度節能與移轉夜尖峰用電

中共中央軍委副主席何衛東遭調查？　陸國防部：沒有這方面消息

快訊／麗寶集團驚爆內線交易　名軒開發董座等10人遭約談偵訊

UBA男籃4強戰對決王者政大　台師大砍將林韋愷喊話展現大將之風

賴清德要求不演了！防衛韌性操演「有想定無劇本」　驗證應變能力

男子長期皮膚搔癢！「螞蟻碾碎」塗抹身體　釀多處皮膚壞死住院

明天北東轉有雨　周末雨區擴大「低溫探14度」

連鎖牛排店用餐…5歲童一咬「硬硬的」吐出　竟是發黑螺絲

行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

地方熱門新聞

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

萬美玲獲雙料優良立委　網：桃園人忍心罷免嗎

桃園新埔國小慶20生日　大手牽小手社區服務

嘉基醫院億元新正子造影中心

罷免違法亂象頻傳台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

「動物遊行嘉年華」兒童節連假探索全台最大兩棲爬蟲館

未具醫師資格竟幫人進行醫美造成醫療糾紛女密醫判1年10月

台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚！

職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

嘉義長庚完成成功心臟移植

更多熱門

相關新聞

蘇俊賓喊「不該在黨內找戰犯」　林沛祥：趕快幫忙連署比較重要

蘇俊賓喊「不該在黨內找戰犯」　林沛祥：趕快幫忙連署比較重要

面對大罷免目前是35比0，國民黨支持者不滿國民黨主席朱立倫無作為；桃園市副市長蘇俊賓14日於臉書寫下，「國民黨期待的，是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍、或是只會內鬥的內鬥藍」。對此，國民黨立委林沛祥認為，與其把戰鬥藍講成戰犯藍、內鬥藍，幫誰講話、幫誰辯護，倒不如實質上趕快去連署，趕快去補件，比實質上去檢討誰誰誰來的重要。

朱立倫遭嗆　蘇俊賓發文：國民黨文化需反思

朱立倫遭嗆　蘇俊賓發文：國民黨文化需反思

長照人力短缺　桃園市府提解方

長照人力短缺　桃園市府提解方

蘇俊賓圖解酸柑茶六大工序　網讚教科書

蘇俊賓圖解酸柑茶六大工序　網讚教科書

台日外交秘密武器 蘇俊賓手繪候鳥杯墊

台日外交秘密武器 蘇俊賓手繪候鳥杯墊

關鍵字：

行政院會健康台灣深耕計畫蘇俊賓護理人員離職率關鍵指標

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面