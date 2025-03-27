行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對衛福部提出「健康台灣深耕計畫」報告提出建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（27）日出席行政院會，針對衛福部提出「健康台灣深耕計畫」，總經費近500億元報告時指出，龐大經費如沒有精準提升第一線醫護人員工作條件與就業意願，醫護能量不足造成醫療缺口將越來越大。辦理計劃應積極納入各部會在地方推動照護體係，如客委會「伯公照護站」、原民會「文化健康站」、農業部「農村綠色照顧站」與各關懷據點，若能與計劃中的智慧醫療資源整合並降低大型醫療院所負擔，醫療資源將可更加精準、有效分配。

衛福部今天於行政院會提出「健康台灣深耕計畫」專題報告，聚焦在優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療以及落實社會責任與醫療永續四大主軸。

蘇俊賓在院會上表示，現今護理人才流失已成為全國醫療體系的嚴肅課題，近年來護理人員離職率逐年提高，從2021年的10.13%、2022年的11.73%持續提高到2023年的12.6%，這些都是關鍵資訊，也是計劃成效重要指標。比較遺憾的是去年底衛福部「護助e起來」平台已把近5年護理人員空缺率及離職率統計資料下架，說明是因衛服部自2023年開始推動三班護病比標準，空缺率估算標準不同無法比較。蘇俊賓認為，不只是要定期公布相關資訊，也應該把這指標作為計劃的成效依據。

此外，蘇俊賓以全國護理人員總數約19.3萬人估算，若參考2023年離職率計算，離職人數超過2.4萬人，這樣流失的服務能量，對應的是民眾對於醫療資源的需求卻是逐年攀升，全國自2021年至2023年的住院人次增加了12%；門診人次也每年增加約0.6%，供需顯已失衡。優質的環境與留住人才是重中之重，計劃開放各醫學單位提案爭取資源，應確認是否具體改善醫護環境。

蘇俊賓以桃園市為例，這些各部會照護據點每年服務超過356萬人次，遠高於桃園一年看診人數220萬人次。這些據點雖不屬於傳統醫療體系，卻接觸到大量有醫療或照護需求民眾，若能透過資源整合與政策支持，讓基層照護據點發揮更大效益，在地第一線若能解決一成醫療需求，就能減緩醫院門診和住院人數持續增加壓力，在醫護負擔合理情況下，才能留住護理人才。呼籲中央不應將「健康台灣深耕計畫」與既有政策切割，應積極整合跨部門資源，強化醫療體系與社區照護的連結，讓醫療服務更具效率。

針對蘇俊賓建議，行政院長卓榮泰則回應，各領域醫事人員都能夠得到挹注和妥善配置，目前建立的現有機制，醫療、及健康照護的部分，應該持續運作，並能複製推廣以達到永續深耕的政策目的。