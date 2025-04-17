IG解鎖「強大新功能」排版有救了！她超驚喜：一直在等待啊

▲IG推出新功能了！（圖／電商人妻授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會用IG分享日常，過去IG貼文都是以正方形顯示，不過前段時間已經改成「長方形」了，進而影響到用戶的排版。如今，IG則推出「驚天動地新功能」，網格的順序可以自己設定調整了！不過，該功能是「分批測試」的，所以目前還不是所有用戶都能使用。

人氣社群經營者「電商人妻」在IG上，發文分享IG解鎖的「驚天動地新功能」，原來是IG可以自訂貼文順序了。她在文中寫道，官方近期開始測試「編輯網格」的新功能，這是她從經營社群開始，就一直在等待的功能，不過，此功能是「分批測試的」，如果還沒有拿到的話，就要再等看看了。

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電商人妻也清楚列出編輯步驟：

【方式一】



步驟一：長按IG貼文，待選項框跳出

步驟二：點選選項中的「編輯網格」

【方式二】



步驟一：進入首頁的「編輯個人檔案」

步驟二：點按「編輯網格」

點按「編輯網格」後，只要按住貼文滑動，就可以調整順序和排版了。

新功能曝光後，也引起網友討論，「我的可以耶」、「我需要這個」、「拿到了」、「終於！太好了」。也有網友許願，「比較想調限動精選順序」、「比較想要可以重新編輯新增照片」。

本文經電商人妻授權引用