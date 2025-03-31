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一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

▲▼滑手機,情侶,分手,單身,兩性,男女示意圖。負面新聞眼睛請打馬謝謝（圖／網友茉莉提供）

▲原PO發現一周沒看臉書，反而都在滑Threads。（示意圖／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

Threads全球每月活躍人數已突破3億人，一名網友笑稱，他最近一周習慣大改變，居然沒有打開臉書與IG，反而狂滑Threads貼文。文章曝光後，網友紛紛+1點頭回應，「脆真的會上癮」、「我IG、FB很久沒PO文了...這裡什麼狗屁事都PO」。

一名網友在Threads表示，他忽然發現一件事情，以前沒事總是刷臉書，或是在IG上看動態，沒想到迷上Threads後就回不去了，「這星期我完全沒有用過臉書和IG，全部都在滑脆！」

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文章曝光後，底下網友也點頭直呼，「自從加入脆之後，覺得IG跟FB好無聊，觀察人類還可以留言小吐槽一下的樂趣，真是太棒了」、「我IG、FB很久沒PO文了，IG都用來看明星的八卦而已，反而這裡什麼狗屁事都PO」、「FB一堆廣告和詐騙訊息擾人」、「不看臉書了」、「脆真的會上癮」、「在脆上與其他人聊天蠻有趣」。

還有網友提到，Threads的貼文都非常即時，像是之前周杰倫演場會片段，或是地震快訊等，「+1，脆真的好精彩，而且好即時，演唱會什麼的都有」、「地震期間，脆的資訊最新最快，FB和IG全是垃圾廣告，無養分的資訊不看也罷」。

事實上，Threads除了演算法強大，又沒有廣告，網友滑上癮的原因，像是可盡情抒發心情、話題非常貼近生活，甚至搜尋問題超方便，就有網友認證「比Google還好用」。

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