跟上TikTok 熱潮！Instagram Reels新增長按加速功能

▲Instagram用戶現在能夠通過長按螢幕的右側或左側來以2倍速播放 Reels。（圖／取自pakutaso）

記者吳立言／綜合報導

為了滿足現代人快速觀看影片的喜好，Meta旗下的Instagram新增了加速功能，用戶能夠通過長按螢幕的右側或左側來以 2 倍速播放 Reels。

當 TikTok 剛推出時，影片的長度僅限於 15 秒。隨著時間的推移以及人氣不斷上升，這家社交平台開始支援用戶上傳更長的影片內容，TikTok便提供了加速播放選項。Instagram Reels 起初也只允許用戶上傳最多 15 秒的影片。如今，用戶可以分享長達 3 分鐘的影片內容。和 TikTok 一樣，為了讓用戶能更快地瀏覽更多內容，Instagram 推出了新的加速功能。這項功能增加了觀眾完整觀看長影片的機率，尤其是考慮到 Reels 的核心理念是為用戶提供簡短且有趣的娛樂內容。

雖然一些用戶肯定會喜歡這項新功能，但創作者則可能會擔心觀眾無法再耐心看完較長內容或容易錯過影片內的資訊。

另外，Instagram一直在開發一款名為 Edits 的全新手機影片編輯應用程式。雖然這款應用原本預計於本月發布，但 Meta再次延遲了其上線日期。該應用程式將與TikTok所屬的CapCut 展開競爭，提供用戶在智能手機上拍攝和編輯影片的新選項。

