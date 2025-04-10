Instagram測試Reels密碼鎖　不是粉絲別想看！

記者吳立言／綜合報導



▲ Instagram測試中的Reels鎖定功能，根據提示輸入密碼即可觀看影片（圖／翻攝Instagram ）

在短影音成為社群平台競爭焦點的時代，Instagram 再度出招，測試一項嶄新功能「Locked Reels（鎖定 Reels）」，讓創作者能透過密碼或關鍵字限制影片觀看權限。這項新功能不僅強化粉絲專屬感，更為內容互動開啟新篇章。

Instagram近日正測試一項全新功能——「密碼解鎖 Reels」，用戶必須輸入特定關鍵字或密碼，才能觀看這些被鎖定的短影片內容。這項功能可望成為創作者與粉絲互動、提升參與度的創新方式，或作為回饋忠實粉絲的工具。 日前Instagram設計團隊的官方帳號最近了一支鎖定的 Reels，影片附有提示，觀眾需輸入正確的關鍵字才能解鎖觀看。輸入正確後，畫面會出現動畫橫幅，寫著「COMMING SOON（即將推出）」，似乎暗示設計團隊即將開設Threads帳號的消息。

這項功能的應用方式多元，例如創作者可提供只有真正粉絲才知道的線索，如寵物名字，藉此分享專屬影片內容。與Instagram現行需透過私訊解鎖的「隱藏限時動態」不同，這次測試中的「鎖定Reels」並不需要透過用戶主動互動來解鎖。 目前Instagram尚未對此功能發表正式評論，也尚未透露是否會全面推行或何時正式上線。