罷免傅崐萁領銜人被爆領千萬補助！　藍黨團轟：比官商勾結更惡劣

▲國民黨團召開「抓到了！花蓮罷團 國家養！」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會及鳳林鎮觀光旅遊發展協會近年取得政府標案與補助，金額合計高達951.4萬元，兩協會負責人皆為罷免立委傅崐萁的領銜人李美玲。國民黨團今（17日）召開記者會質疑民進黨政府利用補助或標案名義，長期挹注側翼團體，接著華麗轉身後成為罷免國民黨立委的領銜人，不僅能在花蓮召開全台罷免團體誓師大會，還能在飯店吃香喝辣，「這個行為比貪汙或官商勾結更惡劣」。

國民黨立委翁曉玲指出，這些協會過去五年內獲得900多萬元政府資源，絕大多數來自教育部青年發展署的標案，如設立青年志工中心、推廣青年活動等。然而根據協會官網，目前僅有兩張活動照片，缺乏具體成果，質疑經費使用不透明、恐有濫用之虞。

翁曉玲呼籲，相關單位應針對協會是否圖利、是否違反標案內容進行調查，並要求檢調單位查明青年署是否涉及圖利行為，是否構成《貪汙治罪條例》所規範的不法圖利情節。

她進一步批評，民進黨政府動用公帑豢養側翼團體，進而發動罷免行動，已非單純民主機制，而是政治鬥爭的工具。尤其青年署在114年度預算更比去年增加12億元，引發外界質疑是否另有政治目的。

國民黨立委謝龍介表示，社區發展協會本應用於促進地方發展，如今卻淪為政治操作的幌子，痛批「拿人民的錢做打手」，比貪污更惡劣。他指出，行政部門連續多年擴張預算，卻無對應成果，嚴重浪費公帑，國民黨必須嚴格審查政府預算，為人民守住血汗錢。

謝龍介並點出，目前國際情勢詭譎多變，政府卻束手無策，甚至在關稅談判上毫無章法，把談判籌碼拱手讓人。面對未來高關稅風險，企業與勞工皆深感壓力，而政府卻執意擴編預算、發動罷免，令人難以接受。他也呼籲行政院長卓榮泰應知所進退，給總統賴清德更多用人空間，任命能真正帶領國家因應國際挑戰的人選。

立委林倩綺則表示，從花蓮罷免案可見，罷免行動已被操弄為政治操作。她指出，李美玲所主導的協會名義上為社區與觀光發展，卻可取得近千萬元政府資源，同時發動罷免、辦活動、住飯店、辦晚會，顯見政府資源已變質為「豢養側翼」的工具。

林倩綺強調，罷免原是憲政保障的民主權利，但當協會以非政治名義獲補助，卻實質從事政治動員，已背離初衷。她批評民進黨標榜乾淨政治，實則動用公帑進行黨務操作，讓真正有需求的基層團體反而無法取得資源。

她呼籲檢調介入調查補助審查過程，各部會應停止成為民進黨的政治提款機，讓民主回歸正軌、還人民一個乾淨的政府。

林倩綺最後指出，罷免不能成為一門政治生意。民進黨若真相信人民的眼睛，就應停止利用公帑搞政治鬥爭，而非讓全民質疑「你們的罷免怎麼這麼有錢？」



