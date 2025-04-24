稻熱病、白葉枯病現蹤！花蓮受理災害補助申請　經費有限動作快

▲花蓮一期水稻已進入分蘗盛期，四月中旬中南區田間已可見「葉稻熱病」及「白葉枯病」發生。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一期水稻目前大多已進入分蘗盛期，四月中旬花蓮中南區水稻田間也逐漸可見「葉稻熱病」及「白葉枯病」發生。花蓮縣政府籲請農友儘早加強防治力道，以避免廣泛嚴重病害發生外，施藥防治時也請注意農藥及植保機使用之合法性。

花蓮近日天氣晴雨及溫濕度變化大，導致水稻罹患疫病蟲害風險性大增，近期常見容易感染葉稻熱病或白葉枯病。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣境內水稻每年一、二期作種植面積平均約八千餘公頃，更是國內重要良質稻作的大糧倉。但面對日益加遽的氣候變遷及國際多變的經貿局勢，農友總是不斷的面臨挑戰，所以精算節省成本結合使用科技技術和精準用藥或防治技術，已是一個潮流趨勢。縣府時刻陪伴農友，也努力的協助農友生產、行銷，期望讓花蓮農業立足在地放眼國際。

農業處長陳淑雯說明，稻熱病防治是稻農每年必備的課業，為協助提早防範，縣府今年2月中旬已核定「114年度水稻葉穗稻熱病整合防治」計畫，補助各鄉鎮市公所協助農友進行「稻熱病」防治工作，目前各鄉鎮公所均已開始受理申請，補助經費有限，請有需求的農友儘速前往公所洽詢。

陳淑雯補充，從農挑戰面向甚多，因應國內農業人工的不足及農業科技的進步，植保機（無人機）運用雖已蔚為潮流，但仍須要合法使用，包括農藥購買、適用作物範圍、鄰田污染、航空器具登記（錄）等，無論農友為自行施作或尋求代噴業者，施作情形務必要遵行法令規定，避免違法及造成鄰里糾紛。

由於國內107年已於民用航空法中增訂遙控無人機專章將無人機納管，配合法令於108年公告修正相關規定，要求無人飛行載具及其操作人員應符合民用航空法及相關法令，且操作人員須取得空中施作（無人機飛行載具）類別之農藥代噴技術人員證書，始得作業。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）長周黃得榮指出，由於國內無人機噴灑藥劑衍生藥害事件爭端及違法操作無人飛行載具等情形，自114年起由中央規劃查核方式並要求各縣巿政府偕同以無預警方式（不定期、不定時）前往稽查。查核重點包括業者有無登記代噴業、操作人員是否具有雙證、無人機是否依規定註冊、有無申請飛航活動、農藥是否合法等，違者將依民用航空法及農藥管理法等裁處。

動防所長周黃得榮補充，為防範農作物疫病，每年均依計畫執行水稻「稻熱病」、「白葉枯病」監測計畫，目前主要在鳳林鎮、玉里鎮和富里鄉共計設置十五個水稻田區監測點。根據監測資料顯示，水稻「葉稻熱病」及「白葉枯病」均已現蹤。

相關防治藥劑可於農業部農業藥物試驗所植物保護資訊系統(https://otserv2.acri.gov.tw/PPM/Menu.aspx)查詢參考，若有任何防治技術問題，可洽請農業部花蓮區農業改良場協助。