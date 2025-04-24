特別條例內藏台電千億補助　藍轟：圖利特定人開門揖盜

▲卓榮泰說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院會今(24日) 通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算規模達4100億元，其中包含將挹注台電1000億。對此，國民黨立委許宇甄批評，行政院不思檢討錯誤能源政策，竟利用此次關稅危機搭鵲橋偷渡1000億元補助台電，為了圖利特定人開門揖盜，就是想吸乾人民的納稅錢。

許宇甄質疑，為了因應美國高關稅對台灣工業、農漁牧產業、勞工的衝擊，原先預計提出880億元的特別預算提升到930億元，現在還塞入115年度公務預算就可以編列的項目，以及被立法院刪減的台電補助經費1000億元，還規定編製與執行不受預算法限制，這不免讓人懷疑，行政院是不是準備利用這起國際危機讓特定人士可以大發國難財？打算將被刪減的宣傳、補助側翼的預算都放回來？

許宇甄批評，立法院認為補助台電1000億元預算不合理，為了讓民進黨政府為自身錯誤的能源政策承擔責任，因而刪減該筆補助經費。行政院不思檢討錯誤能源政策，竟利用此次關稅危機搭鵲橋偷渡1000億元補助台電，為了圖利特定人開門揖盜，就是想吸乾人民的納稅錢！台電虧損連連的根源是民進黨政府錯誤能源政策，台電公司2024年花費1300億元買綠電，2025年預計要花費1500億元，民進黨應先檢討自己浪費公帑行為，不該利用危機偷渡預算。

許宇甄指出，我國特別預算之編列已有常態化的現象，賴政府將公務預算支出隱藏於這次特別預算之中，將導致114年度、115年度預算過度膨脹，也會出現浮濫編列問題，賴政府利用國際危機偷藏預算的做弊心態，非常要不得。

許宇甄強調，特別條例送進立法院審查後，我們一定會嚴格審查，不該給的不會給，該增加的會增加，為了幫人民納稅錢做好把關，特別條例中的走後門與空白支票條款，我們全都會刪除。

立委張嘉郡也說，面對美國對等關稅的衝擊，立法院不分朝野都希望協助國人共渡難關，也會全力支持，但台電營運的虧損，應該是要檢討能源政策，勞健保的撥補也是杯水車薪，呼籲行政院不應該把重大議題都混為一談，藉機暗度陳倉。

張嘉郡表示，行政院應面對民意，將超徵稅收還稅於民，普發一萬元現金，也可刺激內需市場。

