系外行星K2-18b「可能存在生命跡象」　迄今最有力證據

▲系外行星K2-18b模擬畫面。（圖／翻攝nasa.gov）

記者吳美依／綜合報導

科學家利用韋伯望遠鏡，在太陽系外行星「K2-18b」的大氣層，探測到2種關鍵化學物質，成為系外行星可能存在生命，迄今最有力的跡象。此成果發表在《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters）。

K2-18b位於獅子座，距離地球124光年，質量是地球的8倍多，體積是地球2.5倍，位於恆星適居帶內，代表它既不會太熱，也不會太冷，適合出現液態水，而這正是形成生命最重要的成分。

儘管如此，K2-18b是否存在能夠容納微生物的海洋世界，在科學界一直有著激烈爭議。

如今，英美研究團隊利用韋伯太空望遠鏡，在K2-18b大氣層發現二甲基硫（DMS）、二甲基二硫（Dimethyl disulfide）。在地球上，這2種化學物質僅能由生命、大多是被稱為「浮游植物」的微小海洋藻類產生，因此被視為外星生命存在的「生物特徵」。

研究主要作者、劍橋大學天文物理學家馬都蘇漢（Nikku Madhusudhan）表示，團隊目前發現的是「太陽系外可能存在生物活動的跡象。坦白說，我認為這是我們所看見，最接近的、與生命相關的特徵。」

不過，其他專家認為，這些化學物質可能透過未知方式產生，與生命無關。去年，科學家就在一顆彗星上發現DMS痕跡，意味著這種化學物質，也可能透過非有機方式產生。

對此，馬都蘇漢指出，K2-18b觀測到的化學物質濃度，比地球上的濃度高出數千倍，代表它很可能源自於生物活動。