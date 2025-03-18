陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班　奪雷軍卓越獎學金

▲武漢大學學生萬冠呈獲得UCLA博士班錄取通知書，準備直攻博士。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

武漢大學計算機學院軟件工程專業2021級學生萬冠呈在學期間在國際頂級會議和期刊、計算機領域最高評級（CCF-A類）共發表文7篇論文，畢業前已收到美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的博士班錄取通知書。他表示，「希望未來十年能潛心鑽研人工智能領域，實現真正的通用人工智能（AGI），更期待真正的用人工智能反哺我熱愛的化學等基礎學科，為科學發現按下加速鍵。」

據了解，萬冠呈在高中時期便曾參加過兩屆化學奧林匹克競賽，最終雖未得名，卻使他一度立下志向要朝化學領域更加邁進，然而，萬冠呈在高考竟然意外落馬，與心儀的化學專業擦肩而過，幾經深思，萬冠呈決定轉向，藉由轉專業考核進入計算機學院軟件工程領域深造，成為他改變人生的開始。

萬冠呈在學期間偶然發現，可以運用圖數據結構表徵分子結構，並加以人工智能算法進行訓練。這種計算機模擬技術與化學研究的結合，正與他自身喜愛的兩大興趣相符，於是便毅然決然踏上這條研究「圖機器學習 + AI for Science」方向的學習之路。

在2024年底，萬冠呈以優異的在校成績和多篇學術論文發表，一舉拿下由雷軍創立的「雷軍卓越獎」，獲得10萬元人民幣（約45.6萬元新台幣）的獎學金。

此外，萬冠呈在畢業前，已經收到UCLA的博士錄取通知書，選擇直攻博士，他表示，本科期間的科研積累讓他確信，自己更適合在連貫的學術週期中深耕具體問題，而非通過讀研再讀博的斷斷續續「切換模式」，「計劃繼續攻讀博士學位，在AI for Science領域深入探索。為推動相關學科的發展貢獻自己的一份力量。」