妹子喊話「超商上架1食物」每天吃爆3顆！網吵翻：會驅逐很多客人

▲原PO許願超商可以賣水煮蛋。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人運動減脂，會搭配吃水煮餐！而一名妹子直呼，如果超商能賣水煮蛋的話，她每天都會去買3顆回家吃，希望店家可以聽到她的小小心聲。文章曝光後，網友兩派吵翻，有人贊同「如果上架水煮蛋，我買爆」；但也有人搖頭「我覺得會滯銷」、「水煮蛋的屁味會驅逐很多客人吧」。

一名女網友在Dcard表示，超商雖然有現煮茶葉蛋可吃，但現在水煮餐非常風行，因此她認真許願店家可以推出「水煮蛋」的品項，「我真的每天都會去買3顆回來吃」，同時也好奇大家的看法？

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文章曝光後，不少人也點頭回應，「我其實有時候宵夜也會想去超市買水煮蛋，因為我不是很喜歡茶葉蛋」、「好市多聽到你們的心聲了，水煮蛋平均12元，跟茶葉蛋差不多」、「7-11有賣啊，玫瑰鹽水煮蛋，不會很鹹」、「大力贊成！如果上架水煮蛋，我買爆」、「我這運動中心的OK超商有賣水煮蛋欸，茶葉蛋鈉太高，我都買水煮蛋」、「我也喜歡吃水煮蛋，自己煮有時候趕著上班實在來不及，在路上跟攤販阿姨買一顆16塊的水煮蛋」。

但另一派網友搖頭認為，「我覺得會滯銷！茶葉蛋一般人不方便做，但水煮蛋是連我這個懶鬼都弄得出來的東西」、「茶葉蛋跟水煮蛋哪個香味撲鼻？就是吸引你上門的理由」、「水煮蛋的屁味會驅逐很多客人吧」、「水煮蛋自己煮比較好！超商有水煮蛋一定是一直加熱，蛋黃變色、營養也都流失掉了」。

也有人直呼，其實自己煮省錢又方便，「水煮蛋可以電鍋蒸，你不知道嗎，超級方便」、「水煮蛋用電鍋半杯水蒸一下就好，現在很多早餐店也有水煮蛋」、「我用悶燒罐，完全不花時間」、「妳每天可吃3顆，這麼大的量為何不自己做呢？一次煮10顆冰起來吃三天，至少省一半價差不香嗎」。

營養師蘇妍臣在粉專《蘇妍臣營養師-侗食》也曾分享「用電鍋蒸出漂亮白煮蛋」的小祕訣，簡單步驟如下：

1.雞蛋先用水洗乾淨，接著找出蛋的鈍端，輕輕敲裂，並且「輕壓裂開的鈍端」。

2.把蛋放入鍋中，用水淹過雞蛋，再放入電鍋中。

3.電鍋外鍋放1/2～2/3杯水，待跳起悶5分鐘即有漂亮的水煮蛋。

▼營養師教「1動作」完美不破殼。（圖／營養師蘇妍臣提供）

