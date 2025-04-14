超商變戰時樞紐？北市警察局長：超商為民營場所　發物資應事先規劃

▲台北市警察局長李西河。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

根據英國媒體《衛報》報導，政府規劃全台1.3萬間超商，打造成「戰時樞紐」，配給口糧和醫療用品；但總統府13日否認此事，表示尚無如媒體報導的具體規畫。國民黨台北市議員王欣儀今（14日）質疑，是否認同超商作為戰時物資樞紐？台北市警察局長李西河回應，雖然很方便，但超商屬於民間營運場所，物資發放應事先做整體規劃。

台北市議會14日下午進行警政衛生部門質詢，國民黨台北市議員王欣儀表示，根據外媒報導，賴政府考慮要把便利商店作為戰時補給體系，雖然總統府澄清尚無具體規劃，但相關情資已引發社會高度關注，就警察局的專業判斷，是否認同便利商店適合作為戰時物資樞紐？

台北市警察局長李西河回應，「便利商店喔？它是很方便，可是那是民間營運場所。」避難所也好、收容所也好，或者是物資發放等，應該要做事先整體規劃，因為超商屬於民間的營運場所。

王欣儀追問，是否認為若將超商納入戰時補給體系，私人店家或商家不見得配合？李西河指出，因為以分工來說，北市警察局是做避難處所調查跟列管，以及讓民眾知道哪裡可以找到避難處所及宣導教育訓練，至於後勤補給或收容的部分，北市警應該沒有碰到。

王欣儀擔心，倘若真的要將便利商店納入戰時補給體系，若戰時發生通訊、電力中斷，或民眾恐慌要搶購物資，警方是否有能力維持秩序或場域安全？李西河提及，雖然2021年10月有建置警政APP，讓民眾上網查詢周遭哪裡有避難處所，但擔心屆時若網路中斷，所以平常要大力宣導，尤其是針對平常不會接觸到宣導訊息的老人、弱勢及外國人等。

王欣儀質疑，聽起來若賴政府將便利商店納入戰時補給體系，造成民眾搶購等情形，警察也不用去維持秩序或場域安全？李西河說，秩序當然是警察的責任，除了告知民眾哪裡有緊急避難、交通疏導管制，以及傷患救治外，協助急救處理和秩序維護，都是警察的責任；而中央、地方都有跨局處和跨單位的應變中心，可做分工及問題處理。