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日本1月至3月旅客破1千萬人次　台灣人消費額高居第2名

▲▼日本,旅遊,赴日,大阪,心齋橋,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲日本今年1月至3月為止，累計訪日旅客超過1053萬多人次，台灣佔162萬3600人次。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

日本政府16日公布最新的訪日旅客資訊，從今年1月至3月為止，累計訪日旅客超過1053萬多人次，創下首次第一季就超過1000萬人次的紀錄，訪日旅客的消費金額則達到2兆2720億日圓（約新台幣5266億元），其中台灣旅客佔了3168億日圓（約新台幣720億元），僅次於中國。

綜合日媒報導，根據日本政府觀光局（JNTO）公布的統計數據，從今年1月至3月為止，累計訪日旅客超過1053萬7300人次，年增23.1%，光是3月旅客就達到349萬7600人次，年增13.5%，除了創下連續6個月單月旅客突破300萬人次紀錄外，也創下單月旅客人數新高。

如果進一步細分，今年1月至3月累計的訪日旅客中，又以南韓旅客250萬6100人次為最大宗，其次是中國236萬4900人次，緊接著才是台灣162萬3600人次。

另據日本觀光廳統計，訪日旅客1月至3月累計的消費金額達2兆2720億日圓，年增28.4%，若進一步細分，又以中國旅客消費額5443億日圓（約新台幣1238億元）最多，其次是台灣3168億日圓，第3名是南韓旅客2824億日圓（約新台幣642億元）。

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