1992年的電影《小鬼當家2》(Home Alone 2: Lost in New York)至今仍是不少影迷心中的經典,不過美國總統川普當年在其中有一段僅7秒鐘的客串畫面,卻讓導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)感到頭痛。他近日接受《Variety》專訪時坦言,片中出現川普的片段,隨著川普爭議不斷,這段畫面反而成了電影的負擔。