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不只日本EVE　赴韓旅遊「帶2款止痛藥」恐被抓！可替代藥品一次看

日本止痛藥EVE含有抗精神性成分，遭南韓關稅聽列為管制藥品，4月起入境不得攜帶。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書）

▲日本止痛藥EVE含有抗精神性成分，遭南韓關稅聽列為管制藥品，4月起入境不得攜帶。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書）

圖文／CTWANT

台灣人赴日旅遊必買的止痛藥「EVE」，今年4月起遭南韓估稅廳列為管制藥品，禁止攜帶入境，否則海關可依法扣留並銷毀，情節嚴重者還被視為觸法，恐怕成為刑事調查對象。有網友特地整理有6款日本止痛藥禁止攜帶進入韓國，另外有7款能替代的日本止痛藥。

根據韓媒《韓聯社》報導，在南韓各大論壇和社群平台上，有不少當地民眾透露，去日本旅遊買EVE止痛藥，回歸在機場入境時遭海關攔查，並要求填寫「事情經過書」，結果被留下違規紀錄。事實上南韓關稅聽自今年4月起，已全面禁止旅客攜帶包括日本EVE止痛藥在內，已依《麻藥類管理法》被列為管制的藥品。

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因為EVE止痛藥含有「丙烯異丙乙酸尿」，而丙烯異丙乙酸尿在南韓現行毒品管制相關法令中，被歸類為抗精神性藥物，會影響人類中樞神經系統，具高度依賴性和成癮性。因此南韓關稅聽呼籲旅客，入境禁止攜帶這類藥物，否則海關將依法扣留並銷毀，情節嚴重者可能觸犯相關法律，變成刑事調查對象，切勿以身試法。

有網友整理日本有6款止痛藥含有「丙烯異丙乙酸尿」成分，包括：

EVE A錠
EVE QUICK頭痛藥 DX
EVE QUICK頭痛藥
EVE A錠 EX
BUFFERIN PREMIUM
LOXONIN S premium

而可以攜帶入境韓國的7款日本止痛藥，則有：

LOXONIN S
LOXONIN S Quick
LOXONIN S plus
BUFFERIN PREMIUM DX
BUFFERIN A
BUFFERIN Luna i
EVE THREE SHOTPREMIUM

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