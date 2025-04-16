日本經濟大臣出發了！赴美談判「川普關稅」　盼達雙贏局面

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日啟程赴美，準備與川普政府談判。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普祭出一系列關稅措施，引發全球恐慌，儘管目前暫時宣布實施90天暫緩期，但各國政府仍不敢大意，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日上午已從羽田機場啟程前往美國，將展開關稅戰後的第一次日美貿易談判。他強調，將會盡力與對方建立信任關係，努力促成「對日美兩國都有幫助的談判」。

根據《日本放送協會》報導，赤澤亮正預計於日本時間17日正式參與協商。針對這場貿易談判，赤澤也強調，日本已透過巨額投資對美國的經濟與就業做出貢獻，因此會在協商會談中強烈要求美方重新考慮關稅措施。他表示，會耐心聽取美方的要求，精準判斷不會傷及日本利益的談判空間。

赤澤出發前向記者表示，自己異常冷靜，已經準備好迎接挑戰，並誓言會為守住國家利益全力談判。他也提到，這類高層談判最終往往取決於雙方代表之間的信賴關係，希望能和對接窗口的美國財政部長班森特建立穩固互信關係，達成讓日美雙方都能獲益的「雙贏」局面。

與此同時，日本首相石破茂在政務官會議上要求深入瞭解美方關稅措施對中小企業帶來的衝擊與影響，並確保政府內部能共享最新資訊，提供萬全支援。

他指出，雖然已經派遣經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美談判，但是目前仍無法完全掌握關稅調整細節，將密切觀察對國內產業的具體影響。