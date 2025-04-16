櫻花妹拍11支「素人AV」遭無碼上傳！　竟是被朋友告知才發現

▲日本一名女子拍素人AV，怎知卻遭製作公司上傳無碼影片。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一間成人影片製作公司因為涉嫌在拍攝過程中，未與AV女優簽訂書面合約並交付拍攝說明書，事後還私自將作品以無修正A片（無碼）的形式上網販售，直到受害女優的朋友上網看到時，整起事件才曝了光。警方16日則依相關罪名逮捕該公司的前任社長。

根據《每日新聞》報導，日本成人影片製作公司「IWD」的35歲前社長祝大地涉嫌於2024年5月，在東京都的一間旅館內，以一名20多歲女性為主角拍攝成人影片，但是並未依法提供合約與說明書給對方。事後更在2024月1月至8月將11支被害人所拍攝成人影片以無碼形式上傳網站販售。

祝大地16日被依違反《防止與救濟AV出演被害法》及《猥褻電磁記錄媒體陳列罪》等嫌疑，遭東京警視廳保安課正式逮捕。他被逮後聲稱，因為認為A片沒有打碼可以賣得更好，所以才會販售無修正A片。

根據保安課調查，嫌犯在與被害女子口頭達成協議後，當天就立刻在旅館內進行拍攝，但事後也並未與其簽訂契約。直到事後該女子被朋友提醒，才發現自己的無碼A片出現在網路上。

儘管被害女性當下隨即聯絡嫌犯，要求刪除影片，但卻遭到拒絕，最終女子於2024年7月向警方報案尋求協助。警方也透露，祝嫌在2024年靠著這些影片獲利將近3700萬日圓（約新台幣770萬元）。