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沈伯洋收恐嚇信「讓你女兒變第2個小燈泡」　粉絲擔憂：快報警

▲▼沈伯洋 立法院委員會召委選舉 外交國防委員會 聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨團幹事長吳思瑤近日收到死亡威脅，內容包含「幾日內，斬首」等威脅字眼。沒想到，民進黨立委沈伯洋17日凌晨在臉書發文表示，他於晚間收到一封恐嚇信，威脅要往他的妻女動手。

沈伯洋表示，信中寫明要「幹掉你老婆」，並威脅要讓他的女兒變成「第二個小燈泡」。信件還要求沈伯洋辭去立委職位並退出政壇，否則將對他的家人動手。

沈伯洋指出，這是台灣現實存在的威脅，只因他站出來揭露國會真相、支持罷免並阻止賣國行為，便遭到如此恐嚇。他強調，吳思瑤才在數日前被威脅要遭到斬首，現在對方已經開始威脅他的家人。

沈伯洋進一步表示，台灣目前面臨的危機不僅於此，從近期抓到多名間諜，到大規模罷免開始，以及中國國家主席習近平積極接觸東南亞的動態，都顯示中國情勢緊張，「台灣人如果現在不罷免，我看以後也不會有機會了」。

網友看完紛紛留言，「一定要報警」、「這些恐嚇的人難道不知道自己會變成大罷免的柴火嗎」、「委員，請務必報警並注意自身安全」、「報案吧」、「一定要報案提告」、「人身安全問題很重要，不容忽視，但跟罷免什麼關係啊」、「注意安全，請報警提告」、「太過分了，一定要抓出來」。

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