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藍青年穿納粹臂章敬禮　以色列駐台代表：表達關切、強烈譴責

▲▼罷免李坤城領銜人宋建樑　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

▲罷免李坤城領銜人宋建樑　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陶本和／台北報導

罷免民進黨立委的罷團遭指涉不實連署，而罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑昨晚穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢。對此，以色列駐台代表處16日透過聲明表達關切與強烈譴責。

以色列駐台代表處透過臉書社群，發出駐台代表的聲明表示，身為以色列駐台代表，對近日在台灣納粹標誌及希特勒著作遭公開展示一事，表達深切的關切與強烈譴責。

以色列駐台代表表示，這些標誌象徵著仇恨、種族歧視與極端暴力，全球普遍將其視為人類歷史上最黑暗篇章之一的象徵。使用這些標誌不僅在歷史上極度不敬、不恰當，更對曾經遭受納粹暴行的倖存者、他們的後代以及猶太社群造成深深的傷害與冒犯。

以色列駐台代表認為，這類行為與台灣所珍視的核心價值——民主、包容、人權與相互尊重，嚴重背離。他們感謝台灣外交部今天對此事件表達明確立場，並期盼有更多台灣的機構與組織，能夠公開譴責納粹標誌的使用。

以色列駐台代表希望，透過對猶太大屠殺歷史的更深入理解，能防止類似事件再次發生，並促進建立一個更加尊重與包容的國際社會。 同時也深受台灣民眾如雪片般湧入的關心訊息所感動，這股支持的浪潮，無論是留言還是私訊，強而有力地展現了台灣人民的道德信念與對正義的清晰判斷。

以色列駐台代表強調，在本月底，我們將與台灣民主基金會主導，並與德國在台協會合作，共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動。透過紀念、倖存者後代的見證分享，以及對這段悲劇歷史的教育，我們希望能深化台灣社會對這段歷史的認識，並確保歷史的慘劇不再重演。

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