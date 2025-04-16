造謠「台灣醫院要活摘器官」被喊告　史書華道歉刪文

▲史書華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日社群不斷討論大陸器官移植的話題，其中有不少網友指出，台灣有醫院與大陸有關聯，可能與活摘器官有關。對此，分享該文並用「連連看」方式暗示的網紅盾牌牙醫史書華，也在羅東博愛醫院喊告後刪文道歉。

據悉，近期有大批網友在各社群平台暗示，羅東博愛創辦人許文政孫女，與前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜結婚，就是要在台進行器官移植，並將器官帶到大陸等。

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其中，盾牌牙醫史書華更是PO出「你的器官，他們準備收了」的網圖，點名薄熙來的親信需要器官移植，又在文章中點名「羅東博愛醫院」、「台北醫學大學醫療體系移植中心」等暗示，吸引4000多名粉絲按讚留言。

針對謠言，羅東博愛醫院表示，醫護環境已經夠辛苦，這種不實言論更是重傷醫護，並讓願意器捐的民眾恐慌。另外，羅東博愛醫療副院長林志銘表示，若造成醫院損害，必要時會採取法律動作。

面對羅東博愛醫院的強勢態度，史書華將該文刪除，並發文道歉表示，圖文原本是用來討論中國醫療與人權相關的問題，但其中使用薄瓜瓜聯姻與台灣醫療單位相關的名稱，讓人誤以為羅東博愛醫院與北醫移植中心有問題，這樣的連連看並不恰當，「我深感抱歉」。