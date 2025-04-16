雲林最老歷史建物之一　元長瓦磘庄集會所修復！展現時代紋理

▲元長瓦磘庄集會所修復預定七月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歷史建築元長瓦磘庄集會所修復工程即將竣工。雲林縣府及修復團隊15日舉辦工地展，透過建築師導覽看見建築物歷史紋理與建築特色。縣長張麗善表示，瓦磘庄集會所秉持「修舊如舊」精神修復，保留居民共同記憶，未來空間利用仍以集會所為主。

工地展由修復團隊建築師陳柏宏簡報修繕過程及計畫。元長瓦磘庄集會所是元長鄉第一所歷史建物，承載當地歷史與記憶。縣府積極向中央爭取修復工程，獲文化部補助1393.7萬元，縣府籌措597.3萬元配合款，去年4月動工，目前進度己達80%，預定7月竣工，重現這棟老建築華麗風貌。

▲ 雲林縣府及修復團隊15日舉辦工地展，透過建築師導覽看見建築物歷史紋理與建築特色。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，文化是一個地方的根，縣府近年積極推動歷史建築修復活化工程，更展開雲林縣誌編纂工作，為雲林留下文史記憶，與文化底蘊；集會所如期如質完成修復是地方喜事。立委丁學忠表示，集會所是大家共同生活記憶，現可重新活化使用，仍欠缺的軟體設備部分，將會積極向中央相關部會爭取經費，讓集會所後續使用更舒適完善。

文化觀光處長陳璧君表示，縣府2016年公告登錄元長瓦磘庄集會所為歷史建築。集會所建築面積含廁所約58.93坪。目前屋面瓦作、大木作、洗石子外牆皆已完成，預定7月中旬完工。為兼顧文化資產保存真實性的前提下，未來再利用，將與社區發展協會、村辦公室結合，並根據居民的意見，提升其公共使用性，使歷史建築得以活化再創地方共同記憶。

建築師陳柏宏說明，元長瓦磘庄集會所昭和11年興建，造型保存昭和時期公共建築慣用之牌樓三段式立面手法，更在造型上暗藏許多巧思，除了傳統比重窗設計外，下框比重窗扇亦秉持三等分分割原則，而整體開窗以入口為中心相互對稱。外牆以3種天然石洗石子裝飾，牌樓處以洗石子裝飾造型，以元長在地特產長生果為圖騰，相當雅致。

▲集會所建築面積含廁所約58.93坪，目前屋面瓦作、大木作、洗石子外牆皆已完成。（圖／記者游瓊華翻攝）