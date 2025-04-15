雲林三條崙海洋教育中心完工　助學生沉浸式認識海洋

▲三條崙海洋教育中心修繕工程由雲林縣府自編經費8225萬元，委由麥寮鄉豐安國小執行，啟用後由四湖鄉三崙國小經營管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

四湖三條崙海水浴場在雲林縣政府、四湖鄉公所、雲林縣議會大力支持之下，不只每年於此舉辦海洋音樂季，同時也成立國際風箏衝浪學校，奠定觀光基礎，三條崙海洋教育中心修繕工程由雲林縣府自編經費8225萬元，施工期1年5個月，啟用後由四湖鄉三崙國小經營管理，規劃全縣國中小學生海洋教育遊學體驗。

三條崙海洋教育中心占地1796平方公尺，主建物三個樓層，一樓建置97人會議空間、AR及VR體驗互動教學區；二樓AR、VR沉浸情境及體驗，融入現代科技教育，以智慧漁業、海洋生態、觀光文化及運動休閒等為主題，建置海洋教育科技AR、VR等體驗互動教學區，提供寓教於樂的海洋體驗學習。三樓12間套房，可容納64位師生住宿需求。

縣長張麗善指出，海洋教育中心前身為三條崙教育農園，經過活化再利用成為雲林沿海重要教育文化觀光場域。三條崙海洋教育中心將串連台61線幸福公路沿線麥寮、台西、四湖及口湖4鄉鎮名勝及產業文化，規劃中小學生海洋教育課程，引導孩子認識海洋、親近海洋，提升孩子知海、親海及愛海的知能，強化海洋環境生態保護意識，建立人海共好和諧關係。

▲三條崙海洋教育中心修繕工程由雲林縣府自編經費8225萬元，委由麥寮鄉豐安國小執行，啟用後由四湖鄉三崙國小經營管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

三條崙海洋教育中心啟用後，陸續透過走讀雲林、深耕教育，讓雲林囝仔全面體驗雲林山海平原之美，對家鄉更加認識。立法委員丁學忠表示，非常高興見證三條崙海洋教育中心成立，感謝縣府斥資8000多萬經費，讓青年朋友也好或是小朋友可以多加認識、親近海洋，也呼籲大家共同珍惜守護海洋資源與環境。

▲AR、VR沉浸情境及體驗，融入現代科技教育，以智慧漁業、海洋生態、觀光文化及運動休閒等為主題。（圖／記者游瓊華翻攝）