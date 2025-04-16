農曆3月19日北港迓媽祖登場！　炸轎、犁炮、真人藝閣超吸睛

▲北港朝天宮天上聖母出巡遶境16日起駕，朝天宮廟埕、市區擠滿祈福信徒。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林北港朝天宮天上聖母出巡遶境16日起駕，朝天宮廟埕、市區擠滿祈福信徒，體驗「炸轎、炸虎爺、犁炮、真人藝閣」熱鬧宗教氣氛。朝天宮天上聖母出巡遶境循古禮科儀由住持會茂主持灑淨、上疏文等科儀後，天上聖母等鑾轎在信徒簇擁下出發，展開2天遶境祈福。

董事長蔡咏鍀表示，每年農曆3月19日是媽祖出巡遶境，庇佑合境平安的大日子。媽祖出巡將為期2天，另真人藝閣則會從今天下午持續至農曆3月23日，歡迎全國民眾、各地信徒來北港陪媽祖出巡，祈福平安，高高興興迎接媽祖聖誕。

▲「北港朝天宮迎媽祖」民俗無形文化資產自清康熙年間盛行迄今，於2008年公告登錄為雲林縣民俗，接續在2010年登錄為國家級重要民俗。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，農曆3月23日媽祖生，朝天宮每年3月19日開始慶祝媽祖聖誕，包括北港在地陣頭，及全國各地信徒及民眾都會來共襄盛舉，祝賀媽祖生日，也祈求媽祖庇佑平安。「北港朝天宮迎媽祖」民俗無形文化資產自清康熙年間盛行迄今，於2008年公告登錄為雲林縣民俗，接續在2010年登錄為國家級重要民俗。

真人藝閣是朝天宮媽祖出巡特色之一，今年共有63座藝閣，參與遶境的隊伍共有19組轎前陣頭及轎班、29組民間藝陣。每年都吸引成千上萬信徒參與，祈求媽祖賜福、觀賞藝閣精彩遊行、炸轎、炸虎爺傳統習俗，熱鬧喜氣。

文化觀光處表示，「北港朝天宮」宮廟建築本身是國定古蹟，更是全台唯一擁有2項國家級重要民俗的保存者，包括「北港朝天宮迎媽祖」，以及2024年登錄的「北港進香」。雲林縣共計登錄5項國家級重要民俗而北港朝天宮即佔2項。北港朝天宮亦積極承擔保存者推廣傳承之責任，於今年爭取經費辦理「2025年北港進香國際研討會成果專輯出版計畫」、「2025年北港迎媽祖影像紀錄計畫」，足見其用心。

▲「北港朝天宮迎媽祖」犁炮。（圖／記者游瓊華翻攝）