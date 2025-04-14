斗六食品廠2死真相曝！弟沼氣中毒昏迷　哥為搶命同困池裡雙亡

▲斗六「點鑫食品廠」一對兄弟檔進行抽水工程時，吸入大量有毒氣體身亡 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林縣斗六市點鑫產業股份有限公司斗六廠昨(13日)發生一起死亡意外！44歲、40歲黃姓兄弟檔進行抽水作業時，因吸入大量有毒沼氣，雙雙中毒困在回收池裡，送醫搶救仍不幸宣告不治。職安署中區職安中心回應，將對點鑫及外包廠商依職安法開罰30萬元，刑事部分將移送雲林地檢署偵辦。

職安署中區職安中心主任林聰偉還原事發經過，昨天下午黃姓兄弟前往點鑫執行筏基抽水作業，弟弟打開人孔蓋後，將抽水泵放入池中，同時間因擾動裡面的水，濃度高的硫化氫釋出，弟弟因站在人孔蓋旁，大量吸入有毒氣體後昏迷，掉入深2.65米、水深1.2米的回收池內。

哥哥見弟弟昏迷掉落，為了搶命緊急在人孔蓋旁搭了梯子下去救人，不料也吸入大量硫化氫昏迷，當警消到場時兩人已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，「就算沒有毒死也會窒息」。

林聰偉指出，該工程現場未設置通風設備，也未先進行測定危害物質作業，且人員在3米深的人孔蓋旁作業，未設置護欄或安全帶等安全措施，依照職業安全衛生法第6-1條，對外包商裁罰30萬罰鍰，並勒令停止筏基抽水作業；點鑫未善盡承攬管理責任，同樣依法開罰30萬元，待雙方提交改善計畫後才能復工，刑案部分由雲林地檢署偵辦調查中。