美國女靠「自我催眠」甩肉18kg影片爆紅　網友：這方法太狂

▲Leaha表示，她每天都在腦中「演」出已經成功瘦下來的自己。（圖／取自Leaha Ureel IG，下同）

圖文／CTWANT

減重不只靠節食運動，還可以靠「心理暗示」？一位來自美國密西根州的女生Leaha Ureel靠著一套獨特「自我催眠減肥法」在TikTok爆紅，分享自己成功瘦身40磅(約18公斤)的歷程，影片曝光後短短時間就突破400萬觀看次數，掀起網友熱議。

她的方法聽起來超不科學，但卻超有效，Leaha表示，她每天都在腦中「演」出已經成功瘦下來的自己，從起床、穿搭到日常活動都按照「理想中瘦身後的樣子」去行動，甚至連生活習慣也因此改變，不知不覺中真的瘦了！她形容自己是「先騙過大腦再騙過體重計」，讓潛意識以為自己已經達標，行為也自然配合。

更特別的是，她完全沒有靠極端節食或爆汗運動，而是從日常中慢慢累積健康習慣，像是飲食調整、適度活動，以及積極正向的心理暗示。這種被心理學界稱為「身份轉換訓練」的技巧，讓她從「覺得瘦」變成真的瘦，連她自己都笑說：「假裝久了，就成真了。」

專家也出面解釋，這樣的做法其實有科學根據，是一種透過想像與行動配合，改變習慣與生活型態的有效策略，不過專家也強調，減重的重點應該是「變成更健康的自己」，而不是被數字綁架。

她的故事不只是瘦身成功案例，更像是一堂實用的心理訓練課，提醒大家：相信自己做得到，是達成目標的第一步。

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