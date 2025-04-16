　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國女靠「自我催眠」甩肉18kg影片爆紅　網友：這方法太狂

美國女生靠「自我催眠」成功甩肉18公斤！TikTok爆紅影片點閱破400萬，網友驚喊：這方法太狂！

▲Leaha表示，她每天都在腦中「演」出已經成功瘦下來的自己。（圖／取自Leaha Ureel IG，下同）

圖文／CTWANT

減重不只靠節食運動，還可以靠「心理暗示」？一位來自美國密西根州的女生Leaha Ureel靠著一套獨特「自我催眠減肥法」在TikTok爆紅，分享自己成功瘦身40磅(約18公斤)的歷程，影片曝光後短短時間就突破400萬觀看次數，掀起網友熱議。

她的方法聽起來超不科學，但卻超有效，Leaha表示，她每天都在腦中「演」出已經成功瘦下來的自己，從起床、穿搭到日常活動都按照「理想中瘦身後的樣子」去行動，甚至連生活習慣也因此改變，不知不覺中真的瘦了！她形容自己是「先騙過大腦再騙過體重計」，讓潛意識以為自己已經達標，行為也自然配合。

美國女生靠「自我催眠」成功甩肉18公斤！TikTok爆紅影片點閱破400萬，網友驚喊：這方法太狂！

更特別的是，她完全沒有靠極端節食或爆汗運動，而是從日常中慢慢累積健康習慣，像是飲食調整、適度活動，以及積極正向的心理暗示。這種被心理學界稱為「身份轉換訓練」的技巧，讓她從「覺得瘦」變成真的瘦，連她自己都笑說：「假裝久了，就成真了。」

美國女生靠「自我催眠」成功甩肉18公斤！TikTok爆紅影片點閱破400萬，網友驚喊：這方法太狂！

專家也出面解釋，這樣的做法其實有科學根據，是一種透過想像與行動配合，改變習慣與生活型態的有效策略，不過專家也強調，減重的重點應該是「變成更健康的自己」，而不是被數字綁架。

她的故事不只是瘦身成功案例，更像是一堂實用的心理訓練課，提醒大家：相信自己做得到，是達成目標的第一步。

延伸閱讀
婦人自家菜園遭7m巨蟒活吞　兒直擊「母整顆頭卡蛇嘴」嚇到崩潰
入住後從沒繳過水電費！房東突要求「一次結清31個月」她崩潰了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／信義威秀火警！　金馬奇幻影展：全額退票
大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」他囂張PO文：點心
快訊／信義威秀驚傳「火警警報」
桃園男獨自掃墓　卻被燒死！手機報案成遺言
5件事絕不要告訴ChatGPT！　專家警告
金哈克曼夫妻陳屍家中曝「枕頭沾滿血」！　26億遺產引關注
遭前民眾黨參選人嗆不男不女！　嘻小瓜轟「面前羞辱人還不道歉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歷史性裁決！　英最高法院：法律定義「女性」是指生理性別

金援債降至3.2兆！美烏礦產協議傳華府態度軟化　最快本周簽署

印度空姐痛訴「躺ICU遭性侵」！控醫院員工逞慾　2護士旁觀

大阪世博83歲阿公「偷1500元蜂蜜」被逮！　逃跑時慘摔被制伏

5件事絕不要告訴ChatGPT！　專家警告：「工作愛用」要注意

屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫

美國女靠「自我催眠」甩肉18kg影片爆紅　網友：這方法太狂

H20限制衝擊大！分析師：輝達「恐損180億營收」　台積電也受害

美對陸關稅最高245%！　紐時解析稅率：這商品零關稅

雙屍3命！新加坡男掐死孕妻與4歲女兒「放火燒屍」　今執行死刑

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

歷史性裁決！　英最高法院：法律定義「女性」是指生理性別

金援債降至3.2兆！美烏礦產協議傳華府態度軟化　最快本周簽署

印度空姐痛訴「躺ICU遭性侵」！控醫院員工逞慾　2護士旁觀

大阪世博83歲阿公「偷1500元蜂蜜」被逮！　逃跑時慘摔被制伏

5件事絕不要告訴ChatGPT！　專家警告：「工作愛用」要注意

屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫

美國女靠「自我催眠」甩肉18kg影片爆紅　網友：這方法太狂

H20限制衝擊大！分析師：輝達「恐損180億營收」　台積電也受害

美對陸關稅最高245%！　紐時解析稅率：這商品零關稅

雙屍3命！新加坡男掐死孕妻與4歲女兒「放火燒屍」　今執行死刑

大成集團新推2個蔬食品牌　好蔬上、綠季諾4／23開幕

歷史性裁決！　英最高法院：法律定義「女性」是指生理性別

廖健富、梁家榮開季低迷　古久保擔心樂天後段火力

轎車「紙條代替車牌」招搖上路！網細看驚呼：3寶無極限

信義威秀濃煙疏散觀眾！　金馬奇幻影展：取消場次將主動全額退票

金援債降至3.2兆！美烏礦產協議傳華府態度軟化　最快本周簽署

川普曾稱2026國防預算恐達「1兆美元」　陸國防部批：嗜戰成癮

江振誠操刀升級4餐廳！搶攻高端飲食版圖　咖啡法餐酒吧一站滿足

國內機場建設首例　高雄機場新航廈啟動碳足跡盤查

39萬股民注意！台企銀擬配0.2元現金、0.6元股票　殖利率1.43％

【出狠招】 #殯葬業者 違停被檢舉！ 擺 #靈獅 LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

國際熱門新聞

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

彭博專欄：「就算沒關稅」台灣早被中國圍困

躲川普關稅！　蘋果急空運價值20億iPhone

恐怖幼兒園女師！　性侵殺害男友4歲女兒

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

川普下令調查關鍵礦產　關稅恐再+1

大馬元首有華裔血統　習近平助尋族譜

美對陸關稅最高245%　紐時：這商品0關稅

街友刮刮樂中3千萬元　嗨喊：不用流落街頭了

川普大讚關稅有效：美國通膨下降了

快訊／廣末涼子「踢護理師」被捕8天獲釋　憔悴鞠躬3秒

更多熱門

相關新聞

美對陸關稅最高245%　紐時：這商品0關稅

美對陸關稅最高245%　紐時：這商品0關稅

美中之間的關稅貿易戰不斷升級，在各種關稅疊加之下，各類商品面臨的關稅稅率均不同。依據紐約時報12日的整理報導，中國製針筒以及針頭的關稅高達245%，鋰電池關稅173%，玩具關稅145%，兒童書則是少數關稅豁免的商品，關稅稅率為0%。

川普大讚關稅有效：美國通膨下降了

川普大讚關稅有效：美國通膨下降了

竊賊「隔壁房挖地道」進珠寶店　偷走6億元

竊賊「隔壁房挖地道」進珠寶店　偷走6億元

「5星座」最守信用！第1名言出必行「值得信賴」

「5星座」最守信用！第1名言出必行「值得信賴」

ChatGPT寫的？看到「這符號」就知露餡

ChatGPT寫的？看到「這符號」就知露餡

關鍵字：

減重瘦身催眠北美要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

前輔導長內內認了「直播沒人看」

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面