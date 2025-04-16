「5星座」最守信用！第1名言出必行「值得信賴」

▲5星座的人說到做到，讓人感覺很可靠。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

守信就是說到做到，不敷衍了事，而守信用既是成功的格局，也是形象的表現，清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名5個「最守信用的星座」，他們能夠說到做到，吸引更多合作機會，尤其在事業方面，容易有更優秀的表現。

TOP 5 天秤座

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天秤座在乎和諧的人際關係，重視公正和平等，在決定答應或承諾某事時，會仔細權衡，確保能兌現自己的諾言。由於天秤座追求平等和良好的社交關係，守信用對他們而言是保持友好關係的基礎。而天秤座在言行間，展現誠實和公正，他們努力維護信任，確保朋友、家人和同事對他們的信賴。

TOP 4 處女座

處女座很踏實、重視細緻的事，對於言出必行的原則十分堅持，在答應他人之前，會先謹慎考慮，確保能夠兌現自己的諾言。而處女座嚴謹的工作態度和對細節的關注，讓他們在守信用方面表現出色。處女座也追求完美，對於交代的事情會認真履行，以維護自己的信譽。

TOP 3 巨蟹座

巨蟹座有豐富的情感、強烈的家庭觀念，對於親密關係和義務感十分重視，所答應的事情對巨蟹座而言，是對家人和朋友的一種承諾，便會竭盡所能確保兌現自己的諾言。由於巨蟹溫暖和關懷的人格特質，他們通常願意付出更多，以維護親密關係。而這種情感連結，使得他們始終努力履行對他人的承諾。

TOP 2 魔羯座

魔羯座擁有穩健、負責任的特質，對於言出必行抱持著嚴謹態度。在承諾某事之後，就會全力以赴，確保兌現自己的諾言。魔羯座目標導向及對成功的渴望，使得他們努力維持良好的信譽，不容許自己食言。而他們也深謀遠慮，對於履行承諾感到責無旁貸，會以穩重的態度履行對他人的諾言。

TOP 1 金牛座

金牛座有著穩定和堅毅的特質，對信用和誠實非常看重，所答應的事對他們而言，是一種承諾和信譽的表現。金牛座深知信任的價值，因此會嚴格要求自己履行諾言。而他們不輕易改變立場，一旦做出承諾，就會努力確保兌現，也因為金牛座的穩定性格和堅守承諾的態度，使其成為值得信賴的夥伴和朋友。

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