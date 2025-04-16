朱立倫護青年軍納粹「諷刺綠共」　綠批嚴重失格：應收回並道歉

▲罷免李坤城領銜人宋建樑。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署偵辦幽靈連署案，罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，進入地檢署複訊，還有藍委在旁應援，引發爭議，黨主席朱立倫則護航稱，這是在諷刺民進黨是綠共。民進黨今（16日）表示，朱立倫嚴重失格，應收回不倫不類的比喻，並向600萬大屠殺受難者家屬與遺族道歉。納粹大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行，朱立倫不應該以輕蔑的政治語言回覆，而是要以最嚴肅且沉重的態度面對錯誤。

宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，進入地檢署複訊，藍委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福更舉著「正義青年加油」的手舉牌在旁應援。民進黨表示，宋建樑進入新北檢時，其無恥的行為，不僅台灣各界譁然，更已嚴重傷害台灣的國際形象，引發國際社會同聲撻伐。國民黨上上下下對於人類歷史的無知，對於轉型正義的忽視，印證國民黨始終是獨裁政黨的本質。

民進黨指出，發言人吳崢今早要求朱立倫出面向社會大眾交代，沒想到朱立倫出面說明竟然完全沒有道歉，甚至連最基本的表達遺憾都說不出口，反而全力護航，朱立倫的護航行為，甚至比國民黨青年軍「納粹敬禮」還嚴重，因為代表台灣主要在野黨領袖對納粹大屠殺的無知與輕蔑，甚至讓人懷疑，國民黨是否為「納粹大屠殺否定者」，朱立倫的護航行徑已讓國民黨獨裁本質露出馬腳。

民進黨表示，過去四十年來民主化的過程中，民進黨始終站在護衛台灣民主的第一線。台灣社會經由全台灣人民的努力，我們已經可以非常驕傲地向世界展現，台灣是亞洲地區民主自由的燈塔。多年來，民進黨政府更致力於爭取國際的認同，堅定與理念相近的國家的情誼，就是要與世界並肩同行。

民進黨批評，國民黨這個獨裁政黨始終沒有因為台灣民主化而進化，根深蒂固的專制本質從行為及言語中皆表露無遺；不僅如此，更不斷做出讓傷害台灣國際形象的行為，選擇與邪惡軸心國家站在一起，與民主同盟的理念背道而馳，令人感到極度沉重且遺憾。