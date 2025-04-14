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婆媳合資冰店鬧翻！法官認「售股抵退夥金」有效　判婆婆敗訴

▲台灣商店，商店，招牌，中小企業，店面。（圖／pakutaso）

▲婆媳合夥冰店失利鬧上法院，法官判售股款抵退夥金合法。（圖／示意照與本案無關／Pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名呂姓婆婆與任姓媳婦合資開設冰店，婆婆另以媳婦名義出資購買股票。後因冰店經營不善，婆婆同意讓媳婦退夥，媳婦遂將售股所得作為退夥金返還。呂女認為兩筆款項應分開計算，提告要求返還股金。基隆地院審理後，依據任女提出的證據顯示呂女曾同意以股金抵扣退夥金，判決呂女敗訴。

呂女主張，她於2024年7月委託媳婦以18萬3114元購買股票，同年9月股票售出後，媳婦卻拒絕返還該筆款項，因此訴請返還全額。任女則辯稱，當初是因婆婆為丈夫購買投資型保單遭拒，才改以她名義購入指定股票作為長期投資。股票出售時虧損5994元，實得17萬7120元，且一切交易均依婆婆指示辦理，她未從中獲利。

任女進一步指出，雙方前年合資開設剉冰店，她出資30萬元，卻於2024年9月遭強制退夥，店舖鑰匙及遙控器均被收回。她在同年12月寄發存證信函表明婆婆同意拆夥，並已告知將售股款項作為退夥金抵扣，尚需返還12萬2880元差額，該部分已委請律師處理。

呂女向法官補充說明，確實曾告知媳婦若退出冰店經營，將返還出資款項，若店舖盈利則不予退還。她雖曾在爭執時要求媳婦售股抵扣出資額，但因冰店尚未清算營運支出，加上雙方尚有其他財務糾葛，認為兩筆款項不應混為一談。

法官審酌雙方LINE對話紀錄等事證後認定，呂女已明確同意以股票交割款抵扣冰店投資款，因此駁回其返還股金之訴，全案判決確定。

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