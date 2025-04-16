藍青年穿納粹臂章敬禮鬧上國際　德國在台協會怒斥「無恥」：強烈譴責

▲罷免李坤城領銜人宋建樑 竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

罷免民進黨立委的罷團遭指涉不實連署，而罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑昨晚穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢。對此，德國在台協會16日罕見發出聲明怒批此為「無恥行為」，並表達最強烈的譴責。

罷免綠委李坤城領銜人宋建樑應訊時，左手手臂戴上紅色納粹的「卐」字臂章，右手甚至比出納粹敬禮手勢，遭綠營批評，此舉已非政黨競爭的內政問題，而是會延燒到國際上的外交問題。

朱立倫今天到北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，會後受訪時被問到罷免李坤城領銜人戴納粹臂章敬禮，朱指出，各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為在台灣有一個最新名詞，就是綠共！大家要反惡罷、反暴政、反對民進黨的獨裁。

對此，德國在台協會16日罕見發出聲明表示，非常震驚再次看到關於民眾使用納粹符號以及納粹制服的新聞，且此次的行為帶有政治目的。

德國在台協會表示，很多媒體已經報導宋建樑先生於4月15日無恥的行為，「毫無疑問，宋先生故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害」。

德國在台協會指出，納粹政黨在統治期間，讓歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與殘害。大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。我們對此行為表示最強烈的譴責；同時感謝來自台灣社會的關心。