陸收到「台獨打手」3千件舉報　國台辦：於法於理有權管、必須管

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國台辦日前推出「台獨打手」舉報專線，我方也回應沒有管轄權。大陸官方今（16）日也介紹至今已經接到3000多件舉報，舉報的對象、細節都很詳盡，並且強調「「我們絕不坐實，於法於理都有權管必須管。」

朱鳳蓮指出，「台灣是中國的一部分國家，絕不允許台獨分裂勢力與任何民意任何方式把台灣從中國分裂出去，對以身試法的台獨頑固分子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。」

朱鳳蓮說，對於某些台獨組織台獨分子公職人員和側翼網紅，充當民進黨當局威脅、恫嚇、打壓、迫害政治立場的黨內支持兩岸關係和平發展融合發展的政黨團體人員的打手幫凶，「我們絕不坐實，於法於理都有權管必須管。」

朱鳳蓮也介紹，推出台獨打手幫凶，迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄，具備堅實的法律基礎和充分的法律依據，是順應兩岸民眾懲無不勝的正義之舉，是維護台灣同胞正當權益的必要措施。

朱鳳蓮表示，「專欄推出之後深得人心，舉報踴躍，到目前為止已經收到超過3000封的舉報郵件，所舉報對象比較集中，內容較為詳實，充分反映了兩岸民眾對台獨打手幫凶為非作歹的深惡痛絕。我們將堅持以事實為依據，以法律為準繩，在核查相關舉報信息之後，依法追責，依法嚴懲這些打手幫凶。」