　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台積電投資美國　陸國台辦批賴「吃苦當吃補」：卑躬屈膝跪美賣台

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.2.26） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

美國提出「對等關稅」前後，總統賴清德喊出「吃苦當吃補」的口號，並提出相關加碼赴美投資和採購等措施，同時，台積電赴美設廠也已成板上釘釘之事，引起輿論熱議。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，「賴當局不顧民眾利益和產業發展前景，提出對美大採購大投資討好方案，卑躬屈膝、打左臉送右臉，這種跪美賣台的行徑，令人不齒。」

▲▼ 台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電。（圖／記者張雅雲攝）

對於大陸採取和台灣不同的做法，實施相關反制措施，朱鳳蓮提到，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義，「我們堅定的態度、有力的措施，獲得國際社會的普遍肯定和支持，許多國家選擇站在中國這一邊，反對美國的霸凌霸道。我注意到，島內輿論、網友紛紛點贊大陸在應對中所展現的骨氣、底氣。」

朱鳳蓮表示，「賴清德當局為了謀獨，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，讓其著意編造的美台關係假象破滅，棋子變棄子。」

至於包括台積電和聯華電子將與美企成立合資公司，朱鳳蓮批評指，「台灣業界的疑慮並非杞人憂天。台積電早已成為民進黨當局倚美謀獨的投名狀，島內半導體產業被賴清德這個賣台專業戶拱手相送是遲早的事。」

朱鳳蓮強調，成立之難如升天，覆墜之易如燎毛，「如果放任民進黨當局在賣台、毀台的邪路上走下去，台灣產業界和民眾失去的不僅是眼前的工作，還將失去未來的發展機會。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲
快訊／光陽新董事長出爐　柯俊斌成功上位
快訊／碳佐麻里爆食物中毒！　停業2天
宥勝爆到大學當講師！　主辦三立火速回應了
28歲男陳屍逢甲商圈速食店樓頂！　租客煮飯「看見人腳」
不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度
陳菊已住院4個月！「VIP病房」一天收費萬元起跳
快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：諷刺民進黨綠共
台股大怒神！他慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

將「依法依規」處理陸配戶籍證明　國台辦批民進黨：不顧人倫

G7外長聯合聲明關切共軍台海軍演　朱鳳蓮：干涉中國內政　

反批民進黨操作「共諜案」賣台引戰　國台辦：這套把戲了無新意

陸金價漲破千元大關！　男子賣出9年金項鍊「淨賺13萬元」

應對美高關稅！宋濤將與台商座談　國台辦：短期將影響出口型台企

絕不代收關稅！　香港郵政即日起停收寄往美國普通包裹

台積電投資美國　陸國台辦批賴「吃苦當吃補」：卑躬屈膝跪美賣台

陸首季GDP成長5.4％　或成今年「最強一季」

陸收到「台獨打手」3千件舉報　國台辦：於法於理有權管、必須管

中國管制7類中重稀土出口　央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

將「依法依規」處理陸配戶籍證明　國台辦批民進黨：不顧人倫

G7外長聯合聲明關切共軍台海軍演　朱鳳蓮：干涉中國內政　

反批民進黨操作「共諜案」賣台引戰　國台辦：這套把戲了無新意

陸金價漲破千元大關！　男子賣出9年金項鍊「淨賺13萬元」

應對美高關稅！宋濤將與台商座談　國台辦：短期將影響出口型台企

絕不代收關稅！　香港郵政即日起停收寄往美國普通包裹

台積電投資美國　陸國台辦批賴「吃苦當吃補」：卑躬屈膝跪美賣台

陸首季GDP成長5.4％　或成今年「最強一季」

陸收到「台獨打手」3千件舉報　國台辦：於法於理有權管、必須管

中國管制7類中重稀土出口　央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

防堵陸貨來台「洗產地」　財長：考慮小額免稅門檻降至1000元

「昔開160萬km獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

柯瑞超狂4分打、巴特勒飆21分　勇士拚季後賽門票半場12分領先

鏡民調／大罷免67.5%民眾會去投票　52%會投「贊同罷免」

狂女縱火「1夜8處」！哥求償215萬被嗆：房又沒倒　一審判賠67萬

世博空拍圖加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：要爆炸了

花蓮溪口媽聖誕遶境！台9線部分南下路段封閉　調撥車道通行

發現12歲女兒遭性侵　猛媽「斬男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

大陸熱門新聞

陸女被當「癌症病人」　手術切除5器官離世

跟老師談戀愛！陸教師與學生發生性關係3年

陸80歲嬤遭黃金獵犬撞死！飼主被求償還嫌貴

唱歌離麥克風太近感染？女子罹恐怖病毒：無藥可治

陸委會請旅遊業協助　落實赴陸登錄制度

陸收到「台獨打手」3千件舉報　

白宮發言人穿「中國製造」　被大陸外交官抓包後酸到爆

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

中國管制7類中重稀土出口 央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

美財長稱中國「貪婪」　中方嗆：無權品頭論足

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

關稅戰再出招！　傳北京下令航空公司不再接收波音飛機

更多熱門

相關新聞

陸前官員：華府須展現尊重　北京才會談判

陸前官員：華府須展現尊重　北京才會談判

中國大陸財政部前副部長朱光耀（Zhu Guangyao）在新加坡接受彭博採訪時指出，中國只有在美國領導人展現對北京的尊重時，才會願意與美方展開對話，「如果美國希望中國全盤接受美方提議並接受美方條件，我認為那就沒得談」。

他還慘虧24萬！內行曝「台股1操作」反賺17%

他還慘虧24萬！內行曝「台股1操作」反賺17%

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

陸收到「台獨打手」3千件舉報　

陸收到「台獨打手」3千件舉報　

中國管制7類中重稀土出口 央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

中國管制7類中重稀土出口 央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

關鍵字：

大陸國台辦賴清德台積電賣台朱鳳蓮對等關稅關稅

讀者迴響

熱門新聞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

前輔導長內內認了「直播沒人看」

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

張藝人設翻車！

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面