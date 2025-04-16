台積電投資美國　陸國台辦批賴「吃苦當吃補」：卑躬屈膝跪美賣台

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

美國提出「對等關稅」前後，總統賴清德喊出「吃苦當吃補」的口號，並提出相關加碼赴美投資和採購等措施，同時，台積電赴美設廠也已成板上釘釘之事，引起輿論熱議。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，「賴當局不顧民眾利益和產業發展前景，提出對美大採購大投資討好方案，卑躬屈膝、打左臉送右臉，這種跪美賣台的行徑，令人不齒。」

▲台積電。（圖／記者張雅雲攝）

對於大陸採取和台灣不同的做法，實施相關反制措施，朱鳳蓮提到，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義，「我們堅定的態度、有力的措施，獲得國際社會的普遍肯定和支持，許多國家選擇站在中國這一邊，反對美國的霸凌霸道。我注意到，島內輿論、網友紛紛點贊大陸在應對中所展現的骨氣、底氣。」

朱鳳蓮表示，「賴清德當局為了謀獨，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，讓其著意編造的美台關係假象破滅，棋子變棄子。」

至於包括台積電和聯華電子將與美企成立合資公司，朱鳳蓮批評指，「台灣業界的疑慮並非杞人憂天。台積電早已成為民進黨當局倚美謀獨的投名狀，島內半導體產業被賴清德這個賣台專業戶拱手相送是遲早的事。」

朱鳳蓮強調，成立之難如升天，覆墜之易如燎毛，「如果放任民進黨當局在賣台、毀台的邪路上走下去，台灣產業界和民眾失去的不僅是眼前的工作，還將失去未來的發展機會。」