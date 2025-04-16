將「依法依規」處理陸配戶籍證明　國台辦批民進黨：不顧人倫

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣移民署日前又發出通知書，要求陸配跟陸配子女補繳在大陸的除籍證明，很多90年代前後來台陸配因年代久遠，「喪失原籍證明」，無法提出證明。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（16）日也指出將會依法依規處理，同時也痛批民進黨變本加厲，刁難和迫害大陸配偶，撕裂台灣社會，不擇手段讓兩岸對立對抗，不顧人情倫理。

朱鳳蓮指出，「關於戶籍，涉及戶籍管理的事宜，有關部門一貫是『依法依規』處理。」

接著，朱鳳蓮開始痛批，「從羅織罪名逼迫大陸配偶骨肉分離到強力大陸配偶補繳證明，民進黨當局製造『綠色恐怖』升高，兩岸對立對抗日益不擇手段，不顧人倫。」

朱鳳蓮也強調，大陸配偶是台灣同胞親人和家人，對於民進黨當局為『謀獨』挑釁，變本加厲，刁難和迫害大陸配偶，撕裂台灣社會的惡行，「廣大台灣同胞要群起反對，勇於的捍衛自身的權益。

最後，她也呼籲，「兩岸同胞是一家人，不是敵人，不光是中華民族，都是中國人一家人，就是要常來常往走近走親，這是任何政治勢力都阻擋不了的。「民進黨當局倒行逆施，限制兩岸交流合作，損害兩岸同胞利益福祉，企圖謀『獨』注定失敗。」

移民署近日向上萬名陸配發出通知，限期繳交「喪失原籍證明」。協助民眾辦理公證的海基會11日再次說明申辦流程，並特別強調，只要有來海基會辦過文書驗證，相關的資料的副本一定都會保存，供民眾調取開立證明，沒有所謂「只保存5年內資料」的情況。