反批民進黨操作「共諜案」賣台引戰　國台辦：這套把戲了無新意

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣府院和民進黨近期「共諜」案連環爆，台灣方面也把矛頭指向對岸是幕後最大推手。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（16)日也表示，民進黨只是轉移自己執政無能，賣台引戰，「這套把戲了無新意，台灣民眾早已看夠了，也看透了。」

《東森新媒體ETtoday》記者今提問，「台灣府院和民進黨近期『共諜』案連環爆，台灣憲兵也淪陷，國民黨甚至有聲音諷刺，懷疑共諜已滲透民進黨，懷疑黨政高層已遭受到控制也不是不可能，外界質疑外幕後最大推手是大陸方面，對此，國台辦有何評論？現在兩岸諜影重重，是否也顯示兩岸溝通到了嚴重誤判誤解？大陸方面要怎麼應對困境來擴大交流，避免兩岸人員被貼標籤，以及讓兩岸誤解不要再擴大？」

朱鳳蓮首先指出，「關於間諜案，民進黨當局是慣於拿所謂的間諜說事，刻意的渲染大陸威脅，煽動反中仇中，目的是為了轉移黨內各界對其執政施政無能，以及『賣台引戰」的不滿。」

朱鳳蓮強調，「這套把戲了無新意，台灣民眾早已看夠了，也看透了。」

關於兩岸如何繼續交流？朱鳳蓮稱，兩岸交流的大潮滾滾向前，不會停不會斷，「我們堅定支持並將採取有力的措施，促進兩岸正常健康交流往來，依法保護台灣同胞和合法正當的權益。」

台灣爆發「共碟案」爆出許多讓外界驚訝身分，國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的辦公室秘書何仁傑也涉案，遭到羈押禁見且開除黨籍。

包括台灣多位憲兵也涉入「共諜案」，天道盟旗下的太陽聯盟人員與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。

根據我方追查發現，包含總統官邸憲兵、士林憲兵隊都有不少士官被收買，這些官兵先前也遭判刑6月到5年8月不等的刑期。對此，國防部長顧立雄昨15日也回應，這應該是之前就透過官兵檢舉的案子，官兵這樣的不當行為等於是對國家不忠，很痛心，但這也顯示，國防部相關的保防教育還是有一定的成效。