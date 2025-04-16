美高關稅衝擊！宋濤將與台商座談　國台辦：短期將影響出口型台企

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普對全球發起關稅貿易戰，關稅增加到125%對於對在陸台商造成嚴重衝擊，台商為了避免供應鏈陷入被迫「拆關稅盲盒」困境，未來可能有更多生產線直接轉出大陸。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日預告大陸國台辦主任宋濤將於18日與台商座談聽取意見，並且也直言關稅短期內對出口型台商台企有影響，長期來看大陸長期會持續支持台商，「幫助大陸台商台企識變應變轉型升級或者擴大內需」，有更大廣闊發展空間。

朱鳳蓮指出，兩岸經濟合作歷經40年的風雲焠鍊，已經形成了長期的互惠互利關係和穩固的產業鏈供應鏈合作格局，這是經濟規律作用和市場自主選擇的結果，符合兩岸雙方的共同利益。「從短期來看，由於關稅壁壘高度，包括大陸台企在內的出口導向型的企業的生產經營會受到一定的影響。」

朱鳳蓮稱，從長期來看，大陸經濟穩定向好的支撐條件和基本趨勢持續發展，完全有信心繼續擔當世界經濟增長的巨大貢獻者和穩定以後，為加強兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展，拓展更廣更廣闊的空間。

朱鳳蓮表示，「我們始終尊重關愛造福台灣同胞，將積極的完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，幫助大陸台商台企識變應變轉型升級或者擴大內需，更好的融入新發展格局，參與高質量發展，分享中國式現代化的紅利。」

最後，她預告，4月18日，中共中央台辦國務院台辦主任宋濤將在江蘇省南京市召開台商座談會，聽取在大陸台商台企的意見建議，請大家關注有關的報導。