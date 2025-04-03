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對岸控中和艦擦撞陸漁船避責　國台辦公布調查：事故責任是台艦

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.2.26） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

福建漁船「閩連漁61756號」與我方「中和艦」於上個月27日發生碰撞，大陸國台辦今（3）日晚間公布曾最新初步調查稱「事故責任完全在台艦，撞擊漁船後態度惡劣、回避責任。」發言人朱鳳蓮也要求我方「立即停止歪曲事實、散布謊言、惡意炒作，並賠償大陸漁民損失。」

先前，大陸國台辦曾針對3月27日凌晨發生次擦撞事件作出說明。我方「中和艦」與福建一正常作業的漁船在東經119.55度、北緯24.27度發生碰撞，雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷，將對事件進行調查，也對我台艦的行徑表示譴責。

經過一周時間，大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚稍早公開初步調查結果，指出3月27日凌晨「閩連漁 61756號」在傳統作業區域閩中漁場錨泊休息，AIS信號全程在線，船上所有警示燈光均打開，相關操作合法合規，00:35遭台「中和艦」撞擊，當時台艦未顯示燈光及AIS信號。漁船遭撞擊後，船體發生劇烈晃動，造成船體損傷。

朱鳳蓮表示，事故責任完全在台艦，但台艦撞擊漁船後態度惡劣、回避責任。台灣個別媒體顛倒黑白，更有甚者倒打一耙，並企圖進行惡意炒作。

朱鳳蓮強調，「我們強烈譴責台艦無視大陸漁民生命財產安全的惡劣行徑，和台灣個別媒體毫無道德底線、助紂為虐的醜惡嘴臉。」

最後，朱鳳蓮指出，「我們要求台方立即停止歪曲事實、散布謊言、惡意炒作並賠償大陸漁民損失。」

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