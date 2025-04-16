快訊／高雄碳佐麻里爆食物中毒！8食材檢驗中　停業2天改善缺失

▲碳佐麻里高雄美術館店發生消費者集體食物中毒。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

燒肉界南霸天「碳佐麻里」發生集體食物中毒！有消費者在網路社群控訴，8個同事在12日到高雄美術館店用餐，凌晨紛紛出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，急診診斷出急性腸胃炎，文章底下也吸引不少網友留言，指出同日用餐後也發生上吐下瀉。衛生局獲報前往稽查，已針對8件可疑食材、餐廳廚工、就醫民眾採檢檢體，另外，餐廳環境被查出有多項缺失，衛生局要求停業2天改善才能復業。

一名網友在threads發文表示，4月12日到碳佐麻里高美店用餐，13日凌晨至14日，8個大人吐的吐、拉的拉、燒的燒，第一次去餐廳吃到食物中毒。底下不少網友也留言表示，12日晚上吃完，也開始上吐下瀉、全身無力，「4/12五個人吃高美店全都拉肚子發燒爆吐一頓」、「我們一家10人，4/12中午 在碳佐麻里高美館店用餐後，4/13半夜開始集體上吐下瀉發燒各種症狀都有」。

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該名發文的網友表示，已接獲該店主管電話致意，關心用餐後的身體狀況，衛生局已前往店內稽查，目前不確定是食材還是諾羅病毒，後續會全額退款並給予同價位餐券作為賠償。

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，4月14、15日連續接獲2家醫院通報各有2人，於4月12日至該餐廳餐後出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道症狀，15日派員前往現場稽查，已同步針對8件可疑食材（舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水）及環境進行採檢。

衛生局指出，針對餐廳廚工、就醫民眾採檢人體檢體11件，感染病原採檢後現正釐清中。由於年初至今諾羅病毒、腸胃炎病情不斷，雖有多位民眾表示曾至該餐廳用餐，不過食物中毒涉及醫師判斷，因此目前僅累計通報就醫4人，就醫後均已返家休息。

▲▼餐廳內場發現多項衛生缺失，衛生局要求業者停業2天清消。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局依「食品良好衛生規範準則」於現場查察，該店有委託合格病媒業者定期清消，不過發現生菜洗滌區洗碗檯牆面發霉髒汙、冷凍櫃結霜且臨近冰箱壓縮機灰塵堆積、部分冷藏冷凍庫溫度冷度不足、排水系統地面濕滑、炸物熟食未覆蓋、部分冰箱冷藏食材未覆蓋、部分木質櫥櫃及醋飯桶容器發霉、部分分裝調味料未標示分裝日期或效期且外盒髒汙、冰箱內有客人暫寄飲品等管理缺失。

衛生局表示，為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，已要求業者停業2日，相關缺失須於今日改善，待複查合格後始得營業。屆期未改善，將依《食品衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。