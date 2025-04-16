藍營女神踢爆高雄觀光「灌水」慘被青鳥出征　父狂念阿彌陀佛

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員白喬茵近日在臉書發文，控訴因一場與觀光局長高閔琳的質詢，遭到一波來勢洶洶的「青鳥」攻擊，不僅個人形象被抹黑，甚至連家人也受到波及，引發廣泛關注。

▲白喬茵質詢觀光局長高閔琳氣氛火爆。（圖／翻攝白喬茵臉書）

白喬茵表示，高雄近期雖透過大型活動帶動假日人潮，但她觀察到，仰賴網紅和行銷IP宣傳活動的邊際效應已達高原期，因此建議觀光局拓展更多元的觀光模式，例如農村觀光、運動觀光、無障礙觀光，以提升高雄平日的觀光競爭力。

所以在8日議會質詢過程中，白喬茵指出，她先肯定高閔琳局長為城市注入活力，接著便針對高雄的觀光人次提出質疑。 她援引交通部觀光署的提醒「各縣市的人次加總方式、範圍不一樣，不宜拿來逕自比較」，主張應務實計算來高雄旅遊的真實人數和停留天數，才能制定更精確的觀光策略。

▲白喬茵質詢觀光局長高閔琳 。（圖／翻攝白喬茵臉書）

白喬茵在臉書中提到，當她提出上述觀點後，高閔琳局長一開口就以「你們國民黨的問題是…」作為回應，這句話瞬間點燃了她的怒火，導致兩人開始搶奪麥克風，最終爆發拍桌衝突，也因此引來後續的「青鳥」猛烈攻擊。

白喬茵更進一步解釋當天質詢的細節。 她表示，「實在不想為了高閔琳浪費生命，但是既然她敢說出高雄去年觀光人次6923萬位居全國第一，那高雄市議員絕對有義務檢視她數字的加減邏輯」。

她指出，高閔琳局長引述的是「交通部觀光署」的統計人次，而觀光署的統計數據來源，是各縣市自行統計後繳交上去的，形同「自己引述自己，然後宣布自己拿到冠軍寶座」，這種做法「雖然能換來陳其邁市長的笑容，但對城市沒有實質意義」。

白喬茵也質疑高雄風景區人次的計算方式，指出多數以「信令(電信人流數據)來算」，範圍卻「一口氣匡好幾公里」，例如愛河的計算範圍就「從博愛一路框到五福四路，橫跨三民、鼓山、鹽埕、前金、苓雅五個行政區」，導致「可能剛好路過去買便當、或在附近慢跑的在地高雄人，都會被當成觀光客來幫總人次補血！」 她反諷地建議，「那我是建議可以連愛河上游仁武的八卦寮草潭埤一起匡進去，數字會更漂亮~」

她奉勸高雄市政府「不要這樣玩數字」，因為「我們看去年高雄餐廳旅宿的觀光產值根本是全國第四啊」。 她強調，雖然樂見大型活動為高雄帶來人潮，但觀光局的正事，除了辦活動，更要務實地統計遊客的「實際人數、年齡層、停留天數、居住地」，才能做出「精準的觀光策略分析」，讓高雄觀光「永續發展」。

白喬茵認為，「觀光署的資料不是不能參考，但前提是你繳出去的資料沒有作弊，而且目的也是讓自己景點的人數消長和自己做比較進而分析原因，不是拿來自吹自擂宣布完得第一就沒有然後了。 真不懂為什麼邁市府對第一名有著異常的執著，即使是假的也好」。

這場質詢引發的後續效應，讓白喬茵不堪其擾。 她表示，這波「青鳥攻擊」不僅來得又凶又猛，更擴散到家中長輩的手機群組，導致父親開始帶著小孩念阿彌陀佛，讓她回家聽到後哭笑不得。 她指出，自己的形象在這波攻擊中，被扭曲成「不懂數字的白痴」，臉書湧入大量謾罵，包括「智缺」、「花瓶」、「流氓」、「草包」、「假台灣人真中國人」等不堪入目的字眼。 白喬茵諷刺地說，短短15分鐘的質詢，就讓她瞬間變成「中共同路人」，面對如此多的負面標籤，她也無奈地表示，不知該如何認領，只好「統統都認了」。

最後，白喬茵反諷地說，就讓「全高雄素質最低落的議員」，以父親的念佛聲，祝福這些「青鳥」們身體健康，並強調「高雄觀光人次6923萬、全國第一、不容置疑！」