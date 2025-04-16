陳菊已住院4個月！持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

▲監察院長陳菊已住院近4個月。（資料圖／記者李毓康攝）



記者許宥孺／高雄報導

監察院長陳菊去年底切除右腎腫瘤，出院前又突發腦血管阻塞，至今已住院將近4個月。日前，副總統蕭美琴、前總統蔡英文南下到高醫探望，外界揣測是否病況出現變化，據悉，陳菊住院期間一直在國際病房觀察休養，自費住院一日花費1萬元起跳。

陳菊去年12月因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現院長右側腎臟有一個約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，醫療團隊建議其採取早期介入治療。

陳菊於去年12月21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天可自行下床活動，原計劃於術後3-5天出院。然而，在預計出院前一天早上，突感右下肢無力，院方迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查確認其為左側腦血管阻塞，於黃金時間內進行妥善處置。

高醫12日上午突然出現大批維安人員，原來是副總統蕭美琴、前總統蔡英文南下探望陳菊，表達對她早日康復的期望，一度讓外界揣測是否病情出現變化。

▲陳菊轉入高醫國際病房觀察。（圖／記者許宥孺攝）



高醫事後獲家屬授權對外說明，指出陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，家屬特別委託院方向社會各界代轉由衷謝意，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

據悉，陳菊住院期間入住高樓層、需自費的國際病房，高醫有數間VIP病房，最低1天1萬元，22樓空間較寬敞的自費病房則是1天1萬6000元。市長陳其邁今日表示，陳菊院長逐漸康復並持續復健中，各方評估病情都往好的方向邁進。