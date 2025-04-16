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網友爆吃完上吐下瀉　碳佐麻里停業2天道歉：全額退費醫療補償

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

燒肉界南霸天「碳佐麻里」發生食安問題，有多名消費者12日到高雄美術館旗艦店用餐後，晚間發生上吐下瀉、發燒症狀，遭衛生局要求停業2天。碳佐麻里今(16日)對此致歉，強調不會迴避責任，當日餐費會全額退費，消費者可保留醫療收據以供慰問補償。

一名網友在threads發文表示，4月12日到碳佐麻里高美店用餐，13日凌晨至14日，8個大人吐的吐、拉的拉、燒的燒，第一次去餐廳吃到食物中毒。底下不少網友也留言表示，12日晚上吃完，也開始上吐下瀉、全身無力，「4/12五個人吃高美店全都拉肚子發燒爆吐一頓」、「我們一家10人，4/12中午 在碳佐麻里高美館店用餐後，4/13半夜開始集體上吐下瀉發燒各種症狀都有」。

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碳佐麻里對此表示，對於高雄高美店個別顧客用餐後出現身體不適的情況深感關切，也積極聯繫及追蹤當日用餐的貴賓，確認身體狀況，並表達最誠摯的歉意，當日餐費全額退費，消費者可留存相關的醫療收據以供慰問補償。今日將配合衛生局複驗，經核定後，明日才會恢復營業。

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼碳佐麻里高美店內場稽查發現衛生缺失，被要求停業2天清消 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

碳佐麻里指出，在得知此消息後，立即全力配合衛生主管機關進行調查，並請專業消毒公司對餐廳進行全面高標準的清潔與消毒作業。將持續強化對廚房、內外場及員工區域的檢查與設備檢測，並著手優化內部餐點安全管理流程，以確保未來的營運完全符合最嚴格的衛生與安全規範，來提供給每一位顧客最安心的用餐環境。

碳佐麻里強調，對事件所涉及的相關責任絕不迴避，對於顧客的身體狀況也持續關心，並將以最高標準檢討並自我要求，以杜絕類似情況再次發生。給顧客帶來的不便與擔憂，再次表達誠摯的歉意，並感謝各界的關心與指正。「我們將以更謹慎的態度，更積極的流程控管，來守護每位顧客的用餐安心與信任。」

衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

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