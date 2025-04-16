　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

司機恍神！高雄輕軌開過站卡路口3分鐘　「倒退嚕」回頭載客　　

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌發生離譜疏失！3月底時，一部列車行駛至C29樹德家商站時，突然過站不停，等車旅客紛紛探頭查看，司機員回神後，立即於路口停車回報，經行控中心授權後，又將列車「倒退嚕」回月台載客，整起事件約3分多鐘。高捷公司表示，內部已依規定進行懲處，並對該名司機員加強專案訓練及考核。

▲高雄輕軌開過頭，旅客紛紛探頭查看。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄輕軌開過頭，旅客紛紛探頭查看。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在3月29日上午9點17分，當時輕軌列車行駛在逆行方向月台，準備進C29樹德家商站，不過列車進站後竟然開走，由於當時路口號誌已轉黃，輕軌已明顯闖越路口，但號誌燈轉綠後，機車、汽車不斷的往來，列車卡在路口無法動彈，險象環生。

高雄捷運公司證實有此事，當時該名司機員駕駛列車時發生人為疏失，以致造成列車於樹德家商站過站不停，司機員後續發現後立即停車回報，不過列車停車位置仍有部分車廂阻礙路口，司機員經行控中心授權後，將列車折返回C29逆行月台，讓旅客上下車。

高捷公司對此致歉表示，此事造成該日造成民眾不便及影響交通，該名司機員的疏失，公司內部已依相關管理規定進行懲處，並對該員加強專案訓練及考核。

該名司機員坦承，當時是一時恍神在想事情，不是睡著。高捷公司強調，無論是恍神還是睡著，都是不應該的人為疏失，不過輕軌列車有安全機制，在全程手動駕駛的狀態下，司機員必須持續觸發安全裝置，證明司機員是清醒的，若司機員睡著，列車便會立即靜止。內部調查後，認為司機確實可能是恍神，仍會依規定懲處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲
快訊／光陽新董事長出爐　柯俊斌成功上位
快訊／碳佐麻里爆食物中毒！　停業2天
宥勝爆到大學當講師！　主辦三立火速回應了
28歲男陳屍逢甲商圈速食店樓頂！　租客煮飯「看見人腳」
不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度
陳菊已住院4個月！「VIP病房」一天收費萬元起跳
快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：諷刺民進黨綠共
台股大怒神！他慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%
陸收到3千件「台獨打手」舉報！　國台辦：有權管、必須管

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

國1永康段聯結車「破輪」胎皮炸裂猛噴　後方駕駛：嚇死！

銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

投資未上市股票保證獲利翻倍　台中男領480萬被擋2次保住老本

控前妻婚內外遇「滑進摩鐵3小時」　他1原因求償失敗

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲

花蓮男騎腳踏車左切！遭直行車撞上噴飛　加護病房觀察中

男陳屍逢甲商圈速食店樓頂　租客陽台煮飯「看見人腳」急報案

牠是被槍殺！糙齒海豚桃園擱淺亡　解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

詐團黑吃黑「手腳反綁、重擊頭部」虐殺埋屍　3煞仍判無期徒刑

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

國1永康段聯結車「破輪」胎皮炸裂猛噴　後方駕駛：嚇死！

銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

投資未上市股票保證獲利翻倍　台中男領480萬被擋2次保住老本

控前妻婚內外遇「滑進摩鐵3小時」　他1原因求償失敗

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲

花蓮男騎腳踏車左切！遭直行車撞上噴飛　加護病房觀察中

男陳屍逢甲商圈速食店樓頂　租客陽台煮飯「看見人腳」急報案

牠是被槍殺！糙齒海豚桃園擱淺亡　解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

詐團黑吃黑「手腳反綁、重擊頭部」虐殺埋屍　3煞仍判無期徒刑

花蓮溪口媽聖誕遶境！台9線部分南下路段封閉　調撥車道通行

發現12歲女兒遭性侵　猛媽「砍斷男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

國1永康段聯結車「破輪」胎皮炸裂猛噴　後方駕駛：嚇死！

銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

美點名台灣「卡」美豬！立委憂關稅壓力退讓　衛福部：不會鬆動決心

皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

特大拿鐵10元喝、衛生紙下殺3折！超商「買1送1」省錢優惠一次看

槓上簡舒培決定開告！　羅智強怒：我要讓造謠者們法院跑不完

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

社會熱門新聞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰

被爆砸上億開「荒淫趴」　30億老董回應了

台南深夜賓士自撞　「男噴飛路邊」無呼吸心跳

都發局前局長不認罪：柯文哲交辦才上簽

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

更多熱門

相關新聞

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

燒肉界南霸天「碳佐麻里」發生集體食物中毒！有消費者在網路社群控訴，8個同事在12日到高雄美術館店用餐，凌晨紛紛出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，急診診斷出急性腸胃炎，文章底下也吸引不少網友留言，指出同日用餐後也發生上吐下瀉。衛生局獲報前往稽查，已針對8件可疑食材、餐廳廚工、就醫民眾採檢檢體，另外，餐廳環境被查出有多項缺失，衛生局要求停業2天改善才能復業。

花蓮男騎腳踏車左切！遭直行車撞上噴飛　加護病房觀察中

花蓮男騎腳踏車左切！遭直行車撞上噴飛　加護病房觀察中

陳菊持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

陳菊持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

玉山塔塔加首見黃喉貂獵捕帝雉珍貴畫面

玉山塔塔加首見黃喉貂獵捕帝雉珍貴畫面

金門駕駛衝出馬路！對撞路樹+軍營圍牆

金門駕駛衝出馬路！對撞路樹+軍營圍牆

關鍵字：

影音高雄高雄輕軌開過頭

讀者迴響

熱門新聞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

前輔導長內內認了「直播沒人看」

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

張藝人設翻車！

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面