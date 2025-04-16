司機恍神！高雄輕軌開過站卡路口3分鐘　「倒退嚕」回頭載客　　

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌發生離譜疏失！3月底時，一部列車行駛至C29樹德家商站時，突然過站不停，等車旅客紛紛探頭查看，司機員回神後，立即於路口停車回報，經行控中心授權後，又將列車「倒退嚕」回月台載客，整起事件約3分多鐘。高捷公司表示，內部已依規定進行懲處，並對該名司機員加強專案訓練及考核。

▲高雄輕軌開過頭，旅客紛紛探頭查看。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在3月29日上午9點17分，當時輕軌列車行駛在逆行方向月台，準備進C29樹德家商站，不過列車進站後竟然開走，由於當時路口號誌已轉黃，輕軌已明顯闖越路口，但號誌燈轉綠後，機車、汽車不斷的往來，列車卡在路口無法動彈，險象環生。

高雄捷運公司證實有此事，當時該名司機員駕駛列車時發生人為疏失，以致造成列車於樹德家商站過站不停，司機員後續發現後立即停車回報，不過列車停車位置仍有部分車廂阻礙路口，司機員經行控中心授權後，將列車折返回C29逆行月台，讓旅客上下車。

高捷公司對此致歉表示，此事造成該日造成民眾不便及影響交通，該名司機員的疏失，公司內部已依相關管理規定進行懲處，並對該員加強專案訓練及考核。

該名司機員坦承，當時是一時恍神在想事情，不是睡著。高捷公司強調，無論是恍神還是睡著，都是不應該的人為疏失，不過輕軌列車有安全機制，在全程手動駕駛的狀態下，司機員必須持續觸發安全裝置，證明司機員是清醒的，若司機員睡著，列車便會立即靜止。內部調查後，認為司機確實可能是恍神，仍會依規定懲處。