大馬元首有華裔血統！習近平助尋族譜　高祖母竟是傳奇中國女

▲馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣去年訪中時曾透露其高祖母有華裔血統。（組圖／翻攝自光明日報、VCG）

記者葉睿涵／編譯

中國國家主席習近平15日訪問馬來西亞，進行國是訪問。當地媒體提及，馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣去年9月訪問中國期間，曾向習近平提及自己擁有華裔血統，其高祖母是祖籍中國的黃亞嬌；習近平聞言，當下指示官員協助尋找相關族譜。這段皇室淵源不僅拉近了2國情誼，也讓黃亞嬌這位傳奇女子再度受到關注。

當地媒體《光明日報》報導，據《柔佛王室禮俗》記載，黃亞嬌是柔佛龍引港主的女兒，1885年成為「柔佛現代化之父」蘇丹阿布峇卡的第三任王妃，後被冊封為「蘇丹後法蒂瑪」。據悉，黃亞嬌聰慧能幹，深受蘇丹寵信，不僅輔佐政務，更參與王室事務決策，影響力備受肯定。

1887年，蘇丹阿布峇卡偕同黃亞嬌與女兒東姑布特麗乘船抵達麻坡，在麻河舊渡輪碼頭主持開埠典禮，並將麻坡命名為「香妃城」，象徵2人鶼鰈情深。蘇丹更斥資為黃亞嬌興建麻坡「蘇丹後宮」及新加坡「泰瑟王宮」，足見其地位尊崇。

黃亞嬌也非常關心馬來西亞的華人社群，曾多次協助遇困族人，深獲港主頭家敬重，傳言還聲稱一度有逾百名港主集體入宮向她拜年。馬來西亞文史工作者鄭昭賢表示，蘇丹阿布峇卡在位期間與華社關係密切，黃亞嬌發揮了一定作用。

黃亞嬌與柔南華社名人黃亞福還是「結拜兄妹」，後者在黃亞嬌的幫助下深得王室器重，承接多項工程，協助柔佛推動現代化進程。報導稱，儘管史料對黃亞嬌的出身於生平記載不多，但她在王室中的地位及對政務的影響力毋庸置疑。黃亞嬌於1891年辭世，新加坡《叻報》曾讚其「入柔宮數十年，佐蘇丹，輔內政，佐治有方」。