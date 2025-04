加入俄軍3天就被俘！　中國籍傭兵親揭真相：被騙上戰場

▲到俄羅斯參戰遭烏克蘭俘虜的中國籍傭兵王廣軍(右)與張仁波(左)。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭政府日前公開2名遭俘的中國籍男子身分,他們是在俄烏戰爭中加入俄羅斯軍隊、首次被烏軍擒獲的中國人,兩人14日出席在基輔舉行的記者會,強調他們是自願與俄軍簽約,與中國政府無關,並坦承「一開始只是想賺錢」,沒想到最終深陷戰場,甚至淪為戰俘。

根據《基輔獨立報》報導,被俘虜的中國籍男子分別是1991年出生的王廣軍(Wang Guangjun)和1998年出生的張仁波(Zhang Renbo),依照社群網站X上曝光的疑似護照資訊,兩人分別來自河南與江西。

他們14日出席記者會時表示,他們是自願與俄軍簽約,與中國政府無關,一開始只是想賺錢,沒想到最終深陷戰場。王廣軍說,自己是在刷抖音時看到加入俄軍的廣告,原以為可以每月領取20至25萬盧布(約台幣6.5萬至9.8萬元),遠高於中國平均薪資,才會動念。

他還說,招募方承諾包機票、辦文件,但事後不但跳票,連手機和銀行卡都被俄軍收走,讓他完全失去自由。

張仁波則表示,自己過去是名消防員與救難人員。他在去年12月赴俄,本來以為是去做工地臨時工,卻意外被編進軍隊,「我只是想賺點錢,沒想到會上戰場。」

兩人抵達俄軍前線前,行經莫斯科、頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)、再到俄軍占領的烏東地區頓內茨克(Donetsk)。王廣軍透露,他曾與來自中亞、迦納、伊拉克等外籍傭兵一同受訓,戰場上則因為語言不通,由俄羅斯指揮官以手勢指揮。

