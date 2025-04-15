　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加入俄軍3天就被俘！　中國籍傭兵親揭真相：被騙上戰場

▲▼到俄羅斯參戰遭烏克蘭俘虜的中國籍傭兵王廣軍（右）與張仁波（左）。（圖／路透）

▲到俄羅斯參戰遭烏克蘭俘虜的中國籍傭兵王廣軍（右）與張仁波（左）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭政府日前公開2名遭俘的中國籍男子身分，他們是在俄烏戰爭中加入俄羅斯軍隊、首次被烏軍擒獲的中國人，兩人14日出席在基輔舉行的記者會，強調他們是自願與俄軍簽約，與中國政府無關，並坦承「一開始只是想賺錢」，沒想到最終深陷戰場，甚至淪為戰俘。

根據《基輔獨立報》報導，被俘虜的中國籍男子分別是1991年出生的王廣軍（Wang Guangjun）和1998年出生的張仁波（Zhang Renbo），依照社群網站X上曝光的疑似護照資訊，兩人分別來自河南與江西。

他們14日出席記者會時表示，他們是自願與俄軍簽約，與中國政府無關，一開始只是想賺錢，沒想到最終深陷戰場。王廣軍說，自己是在刷抖音時看到加入俄軍的廣告，原以為可以每月領取20至25萬盧布（約台幣6.5萬至9.8萬元），遠高於中國平均薪資，才會動念。

他還說，招募方承諾包機票、辦文件，但事後不但跳票，連手機和銀行卡都被俄軍收走，讓他完全失去自由。

張仁波則表示，自己過去是名消防員與救難人員。他在去年12月赴俄，本來以為是去做工地臨時工，卻意外被編進軍隊，「我只是想賺點錢，沒想到會上戰場。」

兩人抵達俄軍前線前，行經莫斯科、頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）、再到俄軍占領的烏東地區頓內茨克（Donetsk）。王廣軍透露，他曾與來自中亞、迦納、伊拉克等外籍傭兵一同受訓，戰場上則因為語言不通，由俄羅斯指揮官以手勢指揮。

王廣軍坦言，想逃根本不可能，訓練營管理非常嚴格，而自己僅在前線待了3天，未開過一槍，更沒殺害任何烏軍士兵。張仁波則說，直到被俘那一刻，他都還沒見過烏軍長什麼樣子。

王廣軍還提到，他剛被烏克蘭士兵俘虜時，疑似遭俄軍施放「化學武器」攻擊，最終是被烏克蘭士兵所救，「我那時全身沒力，快要昏倒……接著感覺有人抓住我的衣領，把我拉到外面透氣。」

兩人都在記者會上批評俄羅斯，並呼籲中國人不要替俄作戰。不過考量到他們目前仍在烏克蘭拘留中，這些發言是否出自真心，外界無從得知。

當被問到北京是否知情他們參戰時，兩人皆表示，中國政府曾明確警告公民勿前往戰爭地區。張仁波補充說，中國法律也規定，中國公民若參加其他國家的戰爭，可能面臨懲罰。

張仁波表示，「我知道回國可能會受罰，我也做好心理準備了。但我還是想回家，想見我的家人。」

王廣軍也紅著眼眶說，「現實的戰爭跟電影、電視裡演的完全不一樣，我只有一個遺憾，就是想跟爸媽道歉。我現在唯一的願望，就是能回到中國，並且遵從所有能幫我回國的指示。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很
「請政治退出校園」！北藝大學生要求罷免攤滾出去
川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」要求阻止關稅
與美國談判無效！南韓遭列「敏感國家」　今起生效
《不熙娣》班底電梯被侵犯！　財經大佬抓著她親伸舌頭
「台灣1物」全球獨創　西班牙正妹一聽後悔：早知道就留著

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

與美國談判無效！南韓遭拜登政府列「敏感國家」　從今天起生效

川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」要求阻止關稅

川普一邊打貿易戰一邊看格鬥賽　17歲孫女作陪星味爆棚

澤倫斯基再槓上范斯！轟「為普丁侵烏暴行開脫」：他被俄論述影響

加入俄軍3天就被俘！　中國籍傭兵親揭真相：被騙上戰場

白俄軍官涉攻擊波蘭防衛兵　波蘭認定嚴重威脅國安「增派軍力」

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

與美國談判無效！南韓遭拜登政府列「敏感國家」　從今天起生效

川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」要求阻止關稅

川普一邊打貿易戰一邊看格鬥賽　17歲孫女作陪星味爆棚

澤倫斯基再槓上范斯！轟「為普丁侵烏暴行開脫」：他被俄論述影響

加入俄軍3天就被俘！　中國籍傭兵親揭真相：被騙上戰場

白俄軍官涉攻擊波蘭防衛兵　波蘭認定嚴重威脅國安「增派軍力」

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

快訊／台股收盤大漲344.58點　台積電漲12元至877

達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　每個3500元「史上最貴」

印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

華航攜手Apple合作　即起支援AirTag行李追蹤應用服務

不只換法官！鄭文燦貪污案5被告境管到期　4／15、17開庭

陶喆結婚11年自爆變了！　罕見親揭「私下2禁忌地雷」超反差

他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

高雄猴「坐汽車引擎蓋」趴走畫面曝　網嘆：大鬼島真是無限驚奇

本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

國際熱門新聞

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

即／美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補助

川普威脅撤資90億美元　哈佛強硬拒絕

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

日本山區2個月地震1300次　專家：不尋常

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

與美談判無效！南韓遭列「敏感國家」今生效

川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部調查

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

加入俄軍3天就被俘　中國傭兵：被騙上戰場

更多熱門

相關新聞

華府專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

華府專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

美國加重對中國商品課徵關稅，而中國不僅加徵關稅反擊，似乎也有意調整對外經貿策略。華府智庫專家指出，北京近期重燃對CPTPP的興趣，且考慮即使無法加入，也將依據該協定調整國內法規。

銀河中心現「太空龍捲風」　神秘結構曝光

銀河中心現「太空龍捲風」　神秘結構曝光

中越簽45項合作案　川普：他們想搞垮美國

中越簽45項合作案　川普：他們想搞垮美國

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

陸054B型一南一北護航母

陸054B型一南一北護航母

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武中國傭兵

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

白種元新節目「無限期延播」

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面