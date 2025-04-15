印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

▲印尼婦人遭7公尺巨蟒活吞。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

印尼再傳駭人巨蟒吞人事件，南東蘇拉威西省（ South East Sulawesi）一名55歲婦人日前獨自前往自家菜園卻遲遲未歸，兒子外出尋找時，竟親眼目睹母親正被一條巨蟒吞噬，當場嚇壞。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在南東蘇拉威西省布頓攝政區（Buton Regency of South East Sulawesi），55歲婦人斯蒂（Wa Siti）當天獨自到自家菜園採菜，未料卻遭一條長達約7公尺的巨蟒襲擊並吞噬。

她的兒子法魯（La Faru）發現母親遲遲未歸，便前往尋找，結果在園中親眼目睹母親整顆頭已經被吞入蛇口，臉上還覆滿蛇液，驚恐畫面讓他當場尖叫不已。

報導指出，當地村民合力持刀將蛇頭砍斷，才成功將斯蒂拉出，但她早已明顯死亡。現場影片曝光後引發熱議，畫面中可見眾人拿著手電筒與彎刀，合力處理巨蛇。

警方表示，法魯抵達母親常去的菜園時，發現她平時攜帶的菜籃孤單地放在一旁，直覺有異，便聯繫親人展開搜索，「後來發現她被蛇纏住，頭卡在蛇嘴裡，當時她已經沒有生命跡象。」

斯蒂的另一名兒子賽明（Saimin）哀痛表示，「我一直很擔心她在農地工作，因為我曾經看過那裡出現過大蛇。她從小就在田裡長大，對這些動物一點也不怕。她每次出門都會帶著那個籃子，這次看到籃子卻沒看到人，我立刻就知道出事了。」

目前當地政府已提醒居民提高警覺，警告附近民眾近期要特別小心巨蛇出沒，避免再有憾事發生。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看