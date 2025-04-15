義大利富豪家族傳是李嘉誠港口大買家　貝萊德控制巴拿馬2港口

▲外傳貝萊德集團僅掌控巴拿馬2座港口，義大利億萬富豪亞彭帝家族才是收購李嘉誠旗下港口的最大買家。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港富豪李嘉誠旗下長和集團擬出售全球43座港口經營權，其中包括巴拿馬運河2座港口。先前外界認為這筆交易案由美國投資管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc.）主導，但如今有消息人士透露，其實貝萊德集團僅掌控巴拿馬2座港口，義大利億萬富豪亞彭帝（Gianlugi Aponte）家族才是收購李嘉誠旗下港口的最大買家。

長和集團準備出售的43座港口經營權遍及23國，先前據信因為中國政府介入調查暫緩，目前交易作業仍在進行中。彭博指出，一旦交易完成，亞彭帝家族旗下的碼頭投資有限公司（TiL）會是這筆交易所有港口的唯一擁有者，貝萊德集團只控制巴拿馬2座港口。

針對巴拿馬運河這2座港口，屆時貝萊德旗下全球基礎建設夥伴公司（GIP）將擁有51%股權，其餘49%股權則由TiL持有。消息指出，這2座港口占整體交易總值4%，交易完成後，李嘉誠的長江和記實業公司將入袋超過190億美元（約新台幣6160億）。

據悉這筆交易案原來有10名買家，消息人士披露，由於亞彭帝家族是李嘉誠舊識，加上長和認定這些港口給他們能獲得良好經營，因此亞彭帝家族才雀屏中選。