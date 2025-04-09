美防長：美國不允許中國危及巴拿馬運河運作

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今日在巴拿馬公開表態，美國絕不容許中國危及巴拿馬運河的運作與完整性，並強調這條貫穿太平洋與大西洋的關鍵水道，不能成為中國或任何國家的政治籌碼。

綜合外電、中央社報導，正在巴拿馬訪問的赫格塞斯表示，巴拿馬運河不是中國建造，也非中國經營，中國更無法將其當成武器。他強調，巴拿馬運河是象徵主權與西半球合作的要道，不容外力介入，「美國絕不會容忍共產中國或任何勢力破壞這條運河的正常運作」。

根據巴拿馬《新聞報》（La Prensa）分析，赫格塞斯此行帶有強烈政治訊號。他首個公開行程便是造訪前美國管理運河時期的戰略據點——羅德曼（Rodman）軍事基地，並非主權轉移後由巴拿馬自主管理的科科利第三閘門（Cocoli Locks），而是美國於20世紀初建造的米拉弗洛雷斯閘門（Miraflores Locks），選址本身已顯示其立場。

稍早，赫格塞斯也前往巴拿馬總統府，與總統穆里諾（Jose Raul Mulino）會晤。他對穆里諾政府退出中國「一帶一路」倡議表示高度肯定，並強調這一決定凸顯巴拿馬政府對中國威脅的深刻認識。他表示，美國將與巴拿馬緊密合作，共同守護運河的自由與安全，確保其對所有國家開放。

同時，美國南方司令部（SOUTHCOM）與巴拿馬安全部門正展開聯合軍事演習。赫格塞斯指出，近幾周內雙邊在防衛與安全領域的合作強度，是數十年來之最，兩國也計畫於明年再度舉行聯合演訓，進一步強化雙邊軍事協作。

此外，赫格塞斯也參與了國家海軍航空部隊（Senan）第三碼頭的啟用典禮。該碼頭由美國陸軍工兵團提供超過500萬美元（約新台幣1億6550萬元）援助進行修復。他表示，這不僅提升太平洋端運河安全，也是美巴兩國保障區域航道安全的具體展現。

值得一提的是，赫格塞斯此行的服裝細節亦受到關注，《新聞報》指出，他身著西裝、腰繫美國國旗圖案腰帶、胸前口袋巾則為星條旗色系，充分展現美國對運河議題的高度政治關注與決心。