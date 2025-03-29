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大陸 大陸焦點 特派現場

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售43座港口給美國財團，其中包含了巴拿馬運河的兩個重要港口。此筆交易疑似引起大陸官方不滿，大陸市場監管總局28日晚間宣布，將依法對此筆交易進行審查。

親北京的香港媒體《大公文匯全媒體》就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向大陸市場監督管理總局提問，詢問該筆交易是否需要經過陸方反壟斷審查批准。

對此，大陸國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人回應，「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。」

▼巴拿馬運河。（圖／路透）

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

根據大陸市場監管總局官網資料，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

此外，疑似感受到壓力，已傳出長和不會在下周簽署與巴拿馬港口相關的協議。

長和出售巴拿馬港口引起大陸官方不滿，雖然目前只有市場監管總局正式採取行動，但最近幾周親北京的香港媒體《大公報》及《文匯報》已發表多篇評論文章批評該筆交易，而大陸港澳辦、中聯辦也在官網轉載了相關文章。

大陸外交部發言人郭嘉昆27日對該筆交易表示，「作為原則，我想強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國的正當權益的相關行為。」

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

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